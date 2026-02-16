Viaggiava con 1.400 confezioni di Sildenafil, farmaco anti impotenza, in valigia: fermato all’aeroporto di Ronchi.

Fermato con 1.400 confezioni di Sildenafil all’aeroporto di Ronchi dei Legionari: nei giorni scorsi, presso lo scalo aeroportuale del Trieste Airport, nell’ambito delle quotidiane attività di vigilanza doganale e di contrasto ai traffici illeciti, il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto al sequestro di 1.400 bustine di un farmaco contenente Sildenafil, il principio attivo contro l’impotenza maschile.

In particolare, i militari e il personale delle Dogane hanno selezionato per il controllo doganale un passeggero di nazionalità slovena, proveniente da Nuova Delhi, in arrivo presso l’aeroporto giuliano dopo scalo intermedio all’hub di Roma Fiumicino. La successiva ispezione del bagaglio da stiva recato al seguito dall’uomo consentiva di rinvenire, abilmente occultate tra i capi di abbigliamento, 200 confezioni da 100 mg, per un totale complessivo di 1.400 dosi di medicinale. Il materiale risultava privo della documentazione certificativa obbligatoria e delle indispensabili autorizzazioni sanitarie.

L’intero quantitativo del prodotto, avente origine indiana e contenente un principio attivo utilizzato per la disfunzione sessuale maschile, è stato sottoposto a sequestro penale e il viaggiatore denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Gorizia per introduzione illegale di farmaci.