La partita dell’Apu Udine nel campionato di serie A di pallacanestro

Un’altra impresa sfiorata dall’Apu Udine, questa volta sul campo dei primi in classifica nonchè campioni d’Italia della Virtus Bologna: finisce 90 a 86 con Vildoza che gela i friulani con una tripla a 11 secondi dalla sirena finale.

Avvio shock per i friulani: pronti via ed è 14 a 1 per i padroni di casa. Christon trova il primo canestro per l’Apu dopo 5 minuti di partita. Diouf detta legge nel pitturato, Edwards segna canestri impossibili e la Virtus domina. Tripla di Alston ed è notte fonda: 39 -19 dopo pochi minuti di secondo quarto. L’Apu finalmente inizia a giocare. 11 a 0 di parziale con le triple di Bendzius e Alibegovic. Ancora Bendzius, ancora Alibegovic ed una tripla di Ikangi e si va al riposo sul 54-49 Virtus, un affare per gli ospiti. Nella ripresa è partita punto a punto dove la Virtus tiene sempre il vantaggio di una manciata di punti. Si arriva con un finale in volata grazie al solito canestro da tre punti di capitan Mirza (85-83) con poco più di un minuto sul cronomtreo. Segna il solito Edwards, ma poi Bendzius e due liberi di Mekowulu fissano il punteggio sul 87-86 per le V nere a 33 secondi dalla sirena. Raddoppio su Edwards e tripla da 8 metri di Vildoza. Finisce qui.

Top scorer per Udine Eimanstas Bendzius con 21 punti. Bene il solito Christon che ne mette 16 conditi da 5 assist. In doppia cifra anche Mekowulu con 15 e Alibegovic con 14.

Le parole di coach Adriano Vertemati: “Non abbiamo avuto un bel approccio alla partita anzi siamo stati sovrastati dalla loro fisicità e dalla loro energia. Questa è la prima volta che accade una cosa del genere in stagione. Dal meno venti siamo tornati in partita e ce la siamo giocata fino alla fine e sono orgoglioso di questo. Tanti meriti alla Virtus e peccato per il nostro inizio”.

Deluso, ma ottimista il presidente Pedone: “Una settimana fa qui Brescia ne ha presi venti, noi siamo qua a recriminare. Dispiace perchè eravamo lì dopo un inizio shock. Bravi i ragazzi che hanno dimostrato ancora una volta un grande spirito di squadra. Gli episodi sono stati a loro favorevoli, ma sappiamo che se si arriva nei finali punto a punto contro queste squadre poi giocatori di talento spostano il risultato a loro favore. Ora le final 8 di Coppa Italia che ce le siamo meritate”.

L’Apu giocherà mercoledì nelle Final 8 di Coppa Italia contro Brescia alle ore 18, nel primo dei quarti di finale in programma. Per quanto riguarda invece il campionato si tornerà a giocare l’8 marzo quando Udine ospiterà Varese.