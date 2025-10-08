Corteo Pro Pal a Udine, i timori del comitato Udine Sicura.

In vista della partita di qualificazione ai Mondiali tra Italia e Israele e della contestuale manifestazione Pro Pal prevista in città il 14 ottobre, il comitato cittadino Udine Sicura ha espresso preoccupazione per la sicurezza di persone e attività nel centro storico.

In un documento inviato al Questore, il comitato sottolinea il timore che possibili disordini possano mettere a rischio l’incolumità dei cittadini e provocare danni materiali, come accaduto in altre città, evidenziando come tali eventuali danni non siano coperti da polizze assicurative, ricadendo quindi interamente sui privati.

Udine Sicura ha chiesto l’istituzione di un presidio permanente delle forze dell’ordine durante le ore della manifestazione, oltre che nei momenti immediatamente precedenti e successivi, per garantire la sicurezza nell’area del centro storico. Il comitato ha inoltre richiesto di poter conoscere il nominativo dell’organizzatore del corteo, in modo da poter eventualmente contattarlo per il ristoro dei danni eventualmente subiti dai cittadini o dai commercianti.

“Ringraziamo le forze dell’ordine per l’impegno quotidiano nella tutela della sicurezza pubblica”, conclude il comunicato firmato da Sara Rinaldi, presidente pro tempore del Comitato Udine Sicura.