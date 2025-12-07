Il riconoscimento per Cristiana Compagno.

Il Ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, ha nominato “professoressa emerita” Cristiana Compagno, già ordinaria di Economia e gestione delle imprese all’Università di Udine dal 2000 al 2024. Il decreto di nomina è giunto su proposta del Senato accademico dell’Ateneo, avanzata dal Dipartimento di Scienze economiche e statistiche.

Carnica di Rigolato, Cristiana Compagno ha iniziato la carriera come ricercatrice di Organizzazione aziendale all’Università di Trieste per poi approdare all’Ateneo friulano nel 2000 come professoressa ordinaria di Strategia di impresa. Dell’Università di Udine assumerà la guida come rettrice dal 2008 al 2013. È stata la prime rettrice donna del Triveneto e tra le prime rettrici di una università statale, anticipando pionieristicamente un trend oggi in crescita. Come rettrice è stata designata rappresentante della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) nel Consiglio universitario nazionale (Cun). Dal 2024 è la presidente della Fondazione Attilio Maseri, costituita dall’Università di Udine per attuare le ultime volontà del cardiologo friulano di fama internazionale.

Al titolo di professore emerito, assegnabile ai docenti in quiescenza con almeno 20 anni di servizio come ordinario, è attribuito il più elevato grado accademico quale riconoscimento di una carriera scientifica, didattica e istituzionale di riconosciuto prestigio.

I riconoscimenti

Cristiana Compagno ha ricevuto numerose attestazioni del suo percorso di eccellenza in ambito accademico. Fra queste il titolo di Commendatore della Repubblica assegnatole nel 2014. Molti riconoscimenti si legano alla sua profonda conoscenza del mondo dell’impresa, in particolare, delle start up tecnologiche e del tessuto economico e sociale del territorio. Compagno è stata, infatti, delegata dell’Ateneo al trasferimento tecnologico e presidente del Comitato spin off, inoltre ha ricoperto il ruolo di direttrice scientifica dell’incubatore d’impresa Technoseed, e ha presieduto il consorzio Friuli innovazione, nonché è stata componente degli organi di governance di importanti centri di ricerca regionali.

L’attività scientifica

L’attività di ricerca della professoressa Compagno si è concentrata sullo studio delle dinamiche strategiche e competitive delle piccole e medie imprese, soprattutto quelle familiari. In oltre vent’anni di ricerche in questo settore ha pubblicato numerosi contributi a livello nazionale e internazionale. Parallelamente ha sempre mantenuto una grande attenzione verso la crescita professionale e personale dei giovani ricercatori. Un impegno, quest’ultimo, riconosciuto anche a livello ministeriale quando, nel 2018, è stata nominata fra i membri esperti della commissione ministeriale del Programma Rita Levi Montalcini.

L’attività didattica

Cristiana Compagno è stata titolare di numerosi insegnamenti all’Ateneo friulano. In particolare il corso di Strategia di impresa, di cui ha mantenuto la cattedra fino al 2009. Un corso dal quale ha preso vita il progetto Start Cup dell’Università di Udine, che ha diretto per alcuni anni fino ad arrivare alla responsabilità del Premio nazionale per l’innovazione (Pni) promosso da alcuni fra i principali atenei nazionali. Più recentemente, conclusa la sua esperienza come presidente di Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia, dal 2017 ha svolto la sua attività didattica e di ricerca anche presso il polo di Pordenone dell’Ateneo dove ha contribuito a tenere a battesimo il corso di laurea in Banca e finanza.