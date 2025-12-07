Tragedia poco dopo le 13:30 nei pressi del campo volo di Enemonzo, dove due persone sono morte precipitando da una parete rocciosa, dopo un volo di circa 30 metri.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, ma per le vittime non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno lavorando per identificare le due persone coinvolte e ricostruire con precisione quanto accaduto. Saranno fondamentali, in questo senso, le testimonianze di eventuali presenti e le analisi tecniche dei soccorritori e degli investigatori.