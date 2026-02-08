Diventare direttore sportivo: ultimi giorni per iscriversi al corso dell’Università di Udine

C’è tempo fino al 17 febbraio per iscriversi alla seconda edizione del Corso per direttore sportivo.

Sono aperte fino al 17 febbraio le iscrizioni alla seconda edizione del “Corso per direttore sportivo” dell’Università di Udine accreditato dalla Federazione italiana giuoco calcio (Figc). L’iniziativa formativa fornisce le competenze necessarie per operare nel settore gestionale del calcio professionistico e prepara all’esame della Figc di abilitazione al ruolo di direttore sportivo. Per maggiori informazioni e di iscrizioni www.uniud.it/direttoresportivo.

Le attività formative, 144 ore complessive, si terranno da marzo a luglio. Il corso, diretto da Michela Cesarina Mason, è organizzato dal Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Ateneo con il patrocinio di Udinese Calcio e Associazione italiana direttori sportivi. Il Comitato tecnico scientifico è composto da: Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di Sky Sport; Filippo Galli, allenatore, direttore sportivo e già direttore del settore giovanile del Milan; Luigi Carlutti, avvocato specializzato in diritto sportivo dello studio legale “Grassani e Associati”; Giovanni Messina, allenatore, preparatore atletico e coordinatore federale regionale della Figc del Settore giovanile e scolastico; Alberto Rigotto, direttore responsabile amministrazione, finanza, controllo e rapporti con gli azionisti dell’Udinese Calcio e project manager dello Stadio Friuli.