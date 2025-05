Donne in nero, a Udine il presidio per chiedere il cessate il fuoco

Il presidio delle Donne in Nero a Udine.

In via Paolo Canciani a Udine, si è svolto un nuovo presidio delle Donne in Nero, per chiedere l’immediato cessate il fuoco a Gaza, in Ucraina e in tutte le zone di conflitto che dilaniano il mondo. La manifestazione, fortemente simbolica, ha posto l’accento in particolare sulla grave situazione in Palestina, chiedendo la fine del genocidio a Gaza.

“Anche oggi, sabato 17 maggio, a Udine, in via Paolo Canciani, si sono riunite le Donne in Nero con una partecipazione sempre più numerosa di cittadine e cittadini, per manifestare a favore del cessate il fuoco a Gaza, in Ucraina e in tutte le guerre che stanno lacerando il mondo – ha commentato la consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Serena Pellegrino, a margine del presidio e il sit – . In particolare viene richiesto un immediato cessate il fuoco in Palestina per porre fino al genocidio che si sta perpetrando sulla popolazione di Gaza e si continui a perseguire la strada che porta alla chiara autodeterminazione del popolo palestinese“.

“Le Donne in Nero – prosegue Pellegrino – esprimono la forte preoccupazione per le continue violazioni del diritto internazionale e chiedono che siano rispettati gli atti avviati dal Tribunale penale internazionale, troppe volte messo in discussione anche da alcuni Stati dell’Unione europea. Il presidio che oggi si è riunito vuole anche ribadire la forte contrarietà alle prospettive di riarmo in Europa che configurano un orizzonte di guerra e non di pace“, conclude Pellegrino.