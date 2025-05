Incendio a Pordenone, in fiamme il sottotetto di una casa

Incendio poco dopo mezzogiorno in in via San Gregorio Alta a Pordenone.

Incendio oggi intorno alle 12e 20 in via San Gregorio Alta a Pordenone dove il sottotetto di una casa monofamiliare di tre piani fuori terra è andato in fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Pordenone, con una squadra supportata dall’autoscala e l’autobotte.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco è valso al rapido spegnimento delle fiamme evitandone la propagazione ad altri locali dello stabile. Spente le fiamme I Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate, all‘evacuazione dei fumi prodotti dalla combustione, tramite gli appositi elettroventilatori, e la messa in sicurezza dell’intero stabile per la quale è stata utilizzata anche l’apposita strumentazione per verificare eventuali sacche residue dei gas prodotti dall’incendio.

Il proprietario di casa, all’interno dello stabile al momento dell’incendio, è stato visitato sul posto dal personale sanitario per aver inalato il fumo prodotto dalla combustione nelle fasi iniziali dell’incendio.