Donne e medici insieme in passerella a Udine: la sfilata Andos contro il tumore al seno

Una passerella che vuole raccontare la forza delle donne, il valore della prevenzione e il rapporto costruito con i medici durante il percorso di cura. Domenica 20 settembre, alle 18, piazza Libertà a Udine ospiterà la sfilata organizzata da ANDOS ODV Udine, che vedrà protagoniste donne che hanno affrontato il tumore al seno insieme ai professionisti che le hanno accompagnate.

L’evento, dal titolo “Ieri, oggi, domani… il fascino siamo noi! Perché cancro sia solo una parola e non una sentenza”, vuole portare nel cuore della città un messaggio di speranza e consapevolezza, mostrando come la malattia non debba cancellare identità, femminilità e desiderio di tornare protagoniste della propria vita.

La sfilata è stata presentata mercoledì 9 settembre nel Salone del Popolo di Palazzo D’Aronco, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, del vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, della presidente di ANDOS Udine Mariangela Fantin e del testimonial dell’edizione 2026 Michele Antonutti.

Michele Antonutti testimonial della sfilata

A sostenere l’iniziativa sarà quest’anno Michele Antonutti, ex cestista professionista friulano, protagonista per anni tra Serie A e Serie A2 e già capitano dell’APU Udine. La sua partecipazione vuole rafforzare il messaggio di vicinanza alle donne impegnate in un percorso oncologico e richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione.

“Lo sport mi ha dato tanto: questo è un modo per restituire qualcosa”, ha spiegato Antonutti durante la presentazione.

ANDOS Udine opera dal 1987 al fianco delle donne colpite da tumore al seno e considera la sfilata non soltanto un momento pubblico di sensibilizzazione, ma anche un’occasione per dare visibilità al percorso che continua dopo la diagnosi e le terapie.

“Portare in piazza questa sfilata significa dare alle donne che hanno vissuto un tumore al seno la possibilità di mostrarsi per quello che sono oggi, senza lasciare che la malattia definisca la loro identità – ha sottolineato la presidente Mariangela Fantin –. La presenza accanto a loro dei medici che le hanno curate racconta un rapporto che va oltre gli aspetti clinici e che può diventare una parte importante del percorso”.

Fantin ha ricordato anche la centralità della prevenzione: “Vogliamo parlarne in modo diretto e ricordare che una diagnosi di tumore non cancella la possibilità di guardare avanti e riprendere in mano la propria vita”.

Bordin: “Il volontariato è fondamentale”

Il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin ha evidenziato il ruolo svolto dall’associazionismo nel sostegno alle persone e alle famiglie durante i momenti più delicati.

“Il volontariato è una parte fondamentale del tessuto sociale del Friuli Venezia Giulia, grazie all’impegno di migliaia di persone che ogni giorno scelgono di mettersi al servizio degli altri – ha spiegato –. In questo quadro, Andos svolge un’attività straordinaria, affiancando e sostenendo chi si trova ad affrontare un momento di difficoltà”.

Bordin ha inoltre ricordato come prevenzione, ricerca e progressi nelle cure abbiano cambiato profondamente il modo di affrontare il tumore al seno. “Sono situazioni che oggi, grazie alla prevenzione, alle cure, alla ricerca e all’impegno del mondo medico, possono essere affrontate e sempre più spesso superate. Il messaggio è quello di non mollare mai, sapendo che Andos è una realtà presente sul nostro territorio”.

In passerella 26 modelle e quattro modelli

Saranno complessivamente 26 modelle e quattro modelli a sfilare in piazza Libertà. Accanto alle donne che stanno affrontando o hanno già affrontato un percorso oncologico ci saranno anche medici del CRO di Aviano e dell’ASUFC di Udine.

Pazienti e professionisti condivideranno così la stessa passerella, a testimonianza di un legame che durante il percorso oncologico non riguarda soltanto le terapie, ma anche fiducia, ascolto e vicinanza umana.

Gli abiti saranno firmati MiraMode, con una selezione dedicata al mondo degli sposi e delle cerimonie. Alla serata parteciperà anche IAL FVG, con il coinvolgimento dei professionisti impegnati nel settore della bellezza e dell’immagine.

A condurre l’appuntamento saranno Alessandro Pomarè, Luciana Idelfonso e Lara Del Longo, mentre la parte musicale sarà affidata a Roberto Franzolini, accompagnato dalla voce di Dania Lascialfari.

Il progetto Fotoritratto e il calendario

Nel corso della serata verrà presentata anche la terza edizione del Progetto Fotoritratto di Tassotto&Max, dedicato alle donne che hanno affrontato un percorso oncologico.

Attraverso la fotografia il progetto punta a raccontare le protagoniste mettendo al centro identità, forza e femminilità, andando oltre l’esperienza della malattia. Gli scatti saranno raccolti anche in un calendario e diventeranno protagonisti di una mostra allestita nel Padiglione 15 dell’Ospedale di Udine.

L’esposizione rimarrà visitabile per un anno a partire da ottobre, mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

L’appuntamento con la sfilata ANDOS è fissato per domenica 20 settembre alle 18 in piazza Libertà a Udine. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili.