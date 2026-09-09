Angela Basso compie 101 anni, gli auguri di Pordenone e Cordenons

I 101 anni di Angela Basso.

Un traguardo straordinario, festeggiato con l’affetto dei familiari e con gli auguri di due comunità. Angela Basso ha compiuto 101 anni e per l’occasione ha ricevuto la visita dei sindaci di Pordenone e Cordenons, arrivati nella casa di riposo dove oggi è ospite per celebrare insieme a lei questo importante compleanno.



Nata il 18 agosto 1925, Angela Basso ha ricevuto la visita del sindaco di Pordenone Alessandro Basso, che le ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la città. Con lui anche il sindaco di Cordenons Andrea Delle Vedove, in un momento che ha unito simbolicamente le due comunità confinanti.

La promessa fatta per i 100 anni

La visita ha avuto anche un significato particolare. Un anno fa, in occasione dei suoi 100 anni, festeggiati nella casa di Borgomeduna, il sindaco Alessandro Basso le aveva promesso che sarebbe tornato anche per il compleanno successivo. Una promessa che ha voluto rispettare.



“Avevo dato la mia parola alla signora Angela e mantenerla è stato un piacere – ha dichiarato il sindaco Alessandro Basso –. Le nostre concittadine più longeve custodiscono un secolo di lavoro e di valori tramandati alle generazioni successive: sono un patrimonio della città. A lei, a nome di tutta Pordenone, gli auguri più affettuosi”.