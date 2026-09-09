Meteo in Friuli: giovedì con piogge intense, Bora e temperature in forte calo

9 Settembre 2026

Foto di Giacomo Attuente

di Giacomo Attuente

Le previsioni meteo in Friuli

Sarà una giornata di maltempo diffuso quella di giovedì 10 settembre in Friuli Venezia Giulia, con cielo coperto, piogge anche forti e temperature in deciso calo rispetto ai giorni precedenti.

Le precipitazioni saranno generalmente intense su gran parte della regione. Localmente, in particolare verso la costa e sulle zone orientali, i fenomeni potranno risultare molto intensi e assumere carattere temporalesco.

Bora e temperature sotto la media

Ad accompagnare il peggioramento ci sarà anche il vento. Nel corso della giornata soffieranno venti orientali o Bora moderati, con possibili rinforzi localmente sostenuti, soprattutto nelle aree maggiormente esposte. Il cambiamento più evidente riguarderà però le temperature, previste in sensibile diminuzione e inferiori alla norma del periodo. In pianura le minime saranno comprese tra 16 e 18 gradi, mentre le massime non dovrebbero superare i 18-20 gradi. Sulla costa sono attese minime tra 18 e 20 gradi e massime comprese tra 20 e 22 gradi. In montagna la temperatura si attesterà attorno ai 13 gradi a 1000 metri e ai 9 gradi a 2000 metri.

Una giornata quindi decisamente più autunnale, caratterizzata da piogge persistenti, possibili temporali e Bora, con condizioni particolarmente perturbate soprattutto tra la fascia costiera e il settore orientale del Friuli Venezia Giulia.

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