Meteo in Friuli: giovedì con piogge intense, Bora e temperature in forte calo

Le previsioni meteo in Friuli

Sarà una giornata di maltempo diffuso quella di giovedì 10 settembre in Friuli Venezia Giulia, con cielo coperto, piogge anche forti e temperature in deciso calo rispetto ai giorni precedenti.



Le precipitazioni saranno generalmente intense su gran parte della regione. Localmente, in particolare verso la costa e sulle zone orientali, i fenomeni potranno risultare molto intensi e assumere carattere temporalesco.

Bora e temperature sotto la media

Ad accompagnare il peggioramento ci sarà anche il vento. Nel corso della giornata soffieranno venti orientali o Bora moderati, con possibili rinforzi localmente sostenuti, soprattutto nelle aree maggiormente esposte. Il cambiamento più evidente riguarderà però le temperature, previste in sensibile diminuzione e inferiori alla norma del periodo. In pianura le minime saranno comprese tra 16 e 18 gradi, mentre le massime non dovrebbero superare i 18-20 gradi. Sulla costa sono attese minime tra 18 e 20 gradi e massime comprese tra 20 e 22 gradi. In montagna la temperatura si attesterà attorno ai 13 gradi a 1000 metri e ai 9 gradi a 2000 metri.



Una giornata quindi decisamente più autunnale, caratterizzata da piogge persistenti, possibili temporali e Bora, con condizioni particolarmente perturbate soprattutto tra la fascia costiera e il settore orientale del Friuli Venezia Giulia.