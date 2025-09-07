Il Dopolavoro ferroviario di Udine festeggia i 100 anni

Il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi ha portato i saluti dell’amministrazione alla celebrazione per i 100 anni del Dopolavoro ferroviario (DLF), una realtà che ha saputo segnare la vita sociale e culturale della città e dell’intero Paese.



Durante l’incontro, Venanzi ha sottolineato come il DLF abbia rappresentato un punto di riferimento importante: “Il Dopolavoro ferroviario – ha affermato – è stato una infrastruttura sociale fondamentale, capace di creare occasioni di socialità e comunità nel settore pubblico, in maniera particolare quello dei trasporti, che tra gli anni ’50 e ’60 stava vivendo una straordinaria espansione. Oggi i tempi sono cambiati, ma il bisogno di socialità rimane immutato, e il DLF continua a essere un esempio concreto e prezioso di una città in evoluzione. Basti pensare – chiude Venanzi – che proprio tra le mura del dopolavoro udinese, 27 anni fa, partì l’idea del CEC per la nascita del Far East Film Festival, uno degli eventi più importanti a livello internazionale per la nostra città”.



Un ringraziamento particolare il Vicesindaco l’ha voluto portare infine a Franco Gortan, attuale presidente del DLF, e a Roberto Francescato, storico presidente che con il suo impegno ha contribuito a rafforzare e a far crescere questa istituzione cittadina.