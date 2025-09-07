Fermato per un controllo, scoprono che il camper risulta rubato

Il camper era stato rubato pochi giorni fa a San Daniele del Friuli

Stava tranquillamente guidando un camper a Castions di Strada, ma quel veicolo non era suo. I carabinieri della stazione di Palazzolo dello Stella, durante un normale controllo sul territorio, hanno scoperto che il mezzo era stato rubato appena due giorni prima. Protagonista della vicenda un uomo di 54 anni, nato in Francia ma residente proprio a Castions di Strada, che è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di ricettazione.

Il controllo è avvenuto sabato 6 settembre. Gli uomini dell’Arma hanno fermato l’uomo per una verifica di routine, ma qualcosa non ha convinto i militari. Dopo un rapido accertamento, è emerso che il camper su cui viaggiava era stato rubato il 4 settembre a San Daniele del Friuli. Il legittimo proprietario, un 68enne originario di Portogruaro e residente a San Daniele, ne aveva denunciato il furto subito dopo essersi accorto della scomparsa.

Il mezzo è stato immediatamente posto sotto sequestro e trasferito in un luogo sicuro, in attesa di essere riconsegnato al proprietario. Intanto per il 54enne è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica: dovrà ora rispondere del reato di ricettazione.