Due studenti dell’Università di Udine trionfano al Global Communication di Abu Dhabi

Hanno realizzato il miglior piano di comunicazione con una equipe di studenti da tutto il mondo.

Quindici studenti dell’Università di Udine hanno partecipato ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) al Global Communication (GlobCom) Project, una piattaforma di cooperazione universitaria internazionale nel campo della comunicazione. Gli studenti, guidati dal professor Nickolas Komninos, frequentano i corsi di studio, con sede a Gorizia, di Relazioni pubbliche e di Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni.



Due di loro, Arnela Omerovic e Johnny Sowah Adjetey, hanno fatto parte del team che ha vinto la competizione che prevedeva la realizzazione di un piano di comunicazione per un determinato cliente, quest’anno Pantera. La gara ha visto sfidarsi nove squadre composte da studenti di 15 Paesi di tutto il mondo.

I partecipanti.

I 15 studenti dei due corsi di studio del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società che hanno partecipato al viaggio studio internazionale sono: Valentina Crasnich, Ginevra Di Bernardo, Maria Erraji, Edoardo Giovannella, Maya Lugano, Arnela Omerovic, Lara Panichi, Gloria Pantarotto, Emy Peccenini, Marco Rogelja, Alice Salvador, Johnny Sowah Adjetey, Khouloud Talbi, Gioele Tubaro, Nicole Venier. Sono tutti del corso di laurea in Relazioni pubbliche tranne Marco Rogelja che è studente del corso di laurea magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni.

GlobCom, nato nel 2008, è un progetto del Global Commmunication Institute. Ogni anno riunisce dei team internazionali che, sulla base degli obiettivi di una campagna di comunicazione di un cliente, lavorano a un progetto che risponda alle necessità del committente. Per gli studenti è un’opportunità per imparare a lavorare in un gruppo multiculturale su piattaforme virtuali prima di presentare al cliente le campagne di comunicazione prodotte. Gli studenti possono così conoscere e comprendere cosa significa condurre relazioni pubbliche a livello internazionale e mettersi alla prova all’interno di un network internazionale con specialisti del settore.

Dal Friuli Venezia Giulia ad Abu Dhabi.

Nell’ambito dell’iniziativa gli studenti dei corsi goriziani hanno partecipato anche al Global Insights in Strategic Communication Certificate Program. Un programma, con attestato finale, che ha combinato: interventi di docenti della Zayed University di Abu Dhabi e Dubai, presentazioni di esperti di comunicazione e relazioni pubbliche, visite a importanti realtà aziendali e istituzionali, tra cui l’Abu Dhabi Media Network, diffuso in tutto il mondo arabo e con canali in inglese e altre lingue.

Al Media Network la delegazione dell’Ateneo friulano ha visitato gli studi televisivi e radiofonici, partecipato a trasmissioni in diretta, a presentazioni e a interviste con giornalisti e conduttori. Inoltre, anche a un dibattito televisivo tra Nickolas Komninos e i direttori dei contenuti Eissa Saif Al Mazrouei, degli affari emiratini, conoscenza e contenuti, Fatema Alsenani, e del centro creativo, Noura Mahfoud. Il tema principale delle discussioni è stato l’uso dell’intelligenza artificiale nella creazione di contenuti, la preparazione degli studenti a questa nuova frontiera e l’importanza delle competenze creative per i futuri professionisti della comunicazione e delle pubbliche relazioni. Gli studenti hanno avuto anche la possibilità di interagire con il team creativo per osservare l’utilizzo pratico dell’intelligenza artificiale nella produzione di contenuti.

Il GlobCom Institute e la Zayed University hanno inoltre offerto l’opportunità di incontrare i direttori di PR e comunicazione delle aziende protagoniste dell’accordo tra gli Stati Uniti e gli Emirati arabi uniti del 15 maggio scorso per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Studenti e docenti hanno incontrato Brian Lott di Mubadala, che ha curato la visita di Trump e la firma dell’accordo, Mazen Nahawi di Carma, Faheem Ahamed di G42 e Mazar Masud di M42.