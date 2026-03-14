Quattro giornate di orientamento allo Student Day dell’Università di Udine.

Sono stati novemila gli studenti delle scuole superiori che hanno partecipato allo Student Day dell’Università di Udine, il più grande evento di orientamento organizzato dall’ateneo friulano. L’iniziativa, articolata in quattro giornate – il 6, 7, 13 e 14 marzo – ha trasformato l’università in una vera e propria vetrina dell’offerta formativa, dei servizi e delle attività di ricerca.



A prendere parte all’evento sono stati soprattutto ragazzi provenienti dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto, ma non sono mancati partecipanti arrivati anche dall’estero, in particolare da Austria, Croazia e Slovenia, oltre che da numerose altre regioni italiane, tra cui la Sicilia.

Presentazioni, laboratori e incontri con docenti

Nel corso dello Student Day i futuri universitari hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino la realtà accademica e orientarsi nella scelta del proprio percorso di studi. Complessivamente sono state 64 le presentazioni dedicate ai corsi di laurea, affiancate da oltre 50 attività tra visite ai laboratori, esperienze sperimentali, test e simulazioni.



Accanto a queste iniziative erano presenti anche circa 30 stand informativi, punti di riferimento per confrontarsi direttamente con tutor, docenti e personale dell’ateneo.

Un’occasione per conoscere la vita universitaria

Gli spazi informativi hanno permesso agli studenti di approfondire diversi aspetti della vita universitaria: dai servizi dedicati agli iscritti alle opportunità professionali legate ai diversi corsi di studio. Non sono mancati momenti di confronto anche sulle attività sportive, le associazioni studentesche e le opportunità di partecipazione alla vita universitaria, oltre a uno spazio dedicato all’ascolto e ai consigli per orientare al meglio la scelta del futuro percorso accademico.