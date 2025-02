Festa della Donna, dal Comune di Udine un mese di iniziative

Il ricco calendario per la Festa della Donna a Udine.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo, il Comune di Udine presenta un calendario ricco di iniziative culturali, artistiche e sociali che si svolgeranno dal 28 febbraio al 28 marzo 2025. L’obiettivo è promuovere la parità di genere, valorizzare il contributo femminile in diversi ambiti e sensibilizzare la comunità sulle tematiche legate ai diritti delle donne.

“Questa rassegna è un omaggio al contributo straordinario delle donne in tutti i campi della società, dalla scienza all’arte, dalla cultura all’impegno civile”, afferma l’Assessora alle Pari Opportunità Arianna Facchini. “Abbiamo voluto offrire un programma che fosse inclusivo e stimolante, un’occasione per riflettere su quanto è stato fatto e quanto ancora c’è da fare per la parità di genere. L’8 marzo non è solo una celebrazione, ma un momento di consapevolezza e di impegno condiviso per un futuro più equo“.

Gli appuntamenti.

Venerdì 28 febbraio, alle 14.30, presso l’Auditorium della Biblioteca scientifica e tecnologica ospiterà la professoressa Antonella Viola, biologa di fama internazionale, che dialogherà con otto ricercatrici dell’Università di Udine, premiate per i loro contributi scientifici. Sarà un’occasione per riflettere sul ruolo delle donne nella ricerca e sulle sfide che ancora oggi devono affrontare per affermarsi in questo settore.

Sabato 1 marzo, la Sala Corgnali della Biblioteca Joppi accoglierà un incontro dedicato alla toponomastica femminile, con l’intervento di esperte del settore, tra cui Maria Pia Ercolini, Presidente dell’Associazione Toponomastica Femminile. Lo stesso giorno, al Museo Etnografico del Friuli, si aprirà la mostra “Sui Generis”, un progetto che intreccia arte contemporanea e impegno sociale per raccontare la resilienza e la forza delle donne attraverso le opere di cinque artiste. L’esposizione sarà visitabile fino al 4 maggio.

Mercoledì 5 marzo, nella Sala Maniacco della Biblioteca Joppi, la regista e attrice Gaia Saitta incontrerà il pubblico per parlare dello spettacolo “Les Jours de Mon Abandon / I Giorni dell’Abbandono”, ispirato al romanzo di Elena Ferrante e in scena al Teatro Palamostre nei giorni successivi. Un momento di confronto per esplorare i temi della perdita e della rinascita femminile.

La cultura e la musica saranno protagoniste anche giovedì 6 marzo. Nel pomeriggio, la Biblioteca Joppi ospiterà la presentazione dell’opera di Angelica Ianesi con un dialogo tra i curatori e un laboratorio artistico per i più piccoli. In serata, presso Casa Cavazzini, il pubblico potrà assistere al concerto “Rifr-azioni | Donne in musica”, con l’esibizione de Le Pics Ensemble.

La giornata dell’8 marzo sarà scandita da diversi momenti significativi. In mattinata, in Piazzale Cavedalis, si renderà omaggio alle donne partigiane con la deposizione di fiori in loro memoria, mentre all’Auditorium Zanon si terrà una tavola rotonda sulla leadership femminile nel mondo del lavoro, con l’intervento di imprenditrici ed esperti del settore. Nel pomeriggio, all’Ex IV Circoscrizione, sarà inaugurata la mostra “Le pioniere delle STEM”, frutto del lavoro di studenti e studentesse delle scuole locali, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle disparità di genere nelle discipline scientifiche e tecnologiche.

Nei giorni successivi, il programma proseguirà con eventi di impatto sociale. L’11 marzo, la Sala Maniacco ospiterà la giornalista Pamela Ferlin per raccontare la storia di Aziza Naderi, giovane studentessa afghana in cerca di un futuro migliore. Il 12 marzo, all’Auditorium Zanon, verrà proiettato il docufilm “Libere di… Vivere”, un’opera che affronta il tema della violenza economica di genere. Il 13 marzo, invece, si discuterà dell’evoluzione del diritto di famiglia e delle conquiste sociali delle donne con l’intervento dell’avvocata Pina Rifiorati.

Mercoledì 19 marzo, la Biblioteca Joppi ospiterà la presentazione del volume “Femminista a chi”, che raccoglie testimonianze e riflessioni sulle pratiche femministe passate e presenti. La giornata si concluderà con uno spettacolo teatrale al Teatro San Giorgio, dedicato alla straordinaria storia della giornalista Nellie Bly, pioniera del giornalismo investigativo.

Il programma si chiuderà venerdì 28 marzo con un evento di grande suggestione, inserito nella stagione di Opera, Operetta e Danza del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, sotto la direzione della soprano Fiorenza Cedolins: il Teatrone accoglierà la conferenza-concerto “Carmen – Il prezzo della libertà”, un tributo al celebre personaggio operistico simbolo di ribellione femminile, con la partecipazione di artisti e esperti sul tema della violenza di genere. Allo spettacolo previsto per le ore 17.30, è stata affiancata un’anticipazione dedicata alle scuole in mattinata alle ore 11.