Sport e inclusione: a Udine torna la festa dello sport per tutti

La Festa dello Sport Inclusivo organizzata dall’Asu.

Lo sport come occasione di condivisione, divertimento e crescita per tutti: sabato 30 marzo, il PalaPrexta di Udine (via Lodi 1) ospiterà la Festa dello Sport Inclusivo, un evento dedicato a promuovere l’attività fisica senza barriere. Organizzata dall’ASU in collaborazione con CSEN FVG, Special Olympics FVG e l’associazione IO CI VADO, la manifestazione è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Pietro Pittini e Fondazione Friuli, con il patrocinio di CONI FVG, Scuola dello Sport del CONI e CIP FVG.

Sport per tutti: prove gratuite e inclusione

Come nelle passate edizioni, il PalaPrexta offrirà la possibilità di sperimentare diverse discipline sportive attraverso un circuito di prove aperto a tutti. Tra le attività disponibili ci saranno ginnastica artistica e ritmica, scherma, karate e molte altre.

L’evento è pensato in un’ottica di inclusione: le prove saranno accessibili sia a persone con disabilità (che dovranno essere accompagnate da un genitore o tutore) sia a chiunque voglia partecipare. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online fino a esaurimento posti (> https://bit.ly/41Frdgt).

Oltre alle prove sportive, saranno presenti stand di associazioni del territorio impegnate nel mondo della disabilità e dello sviluppo personale. Inoltre, atleti agonisti offriranno dimostrazioni delle loro specialità, regalando momenti di grande ispirazione al pubblico presente.

Il programma della giornata

La giornata prenderà il via alle 8.30 con l’accoglienza dei partecipanti. Dalle 9.30 inizieranno le attività sportive, suddivise in turni, mentre alle 12.00 si terranno le premiazioni di tutti i partecipanti. A chiudere l’evento, una tavola rotonda con associazioni, operatori e autorità per discutere del rapporto tra sport e disabilità, con l’obiettivo di rafforzare la rete di inclusione e accessibilità nello sport.