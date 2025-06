Udine capitale del calcio europeo: Stadio Friuli sold out per la finale di Supercoppa Psg-Tottenham

Tutto pronto per la finale di Supercoppa Europea psg-Tottenham allo Stadio Friuli di Udine.

Il Friuli si prepara ad ospitare uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno: la finale di Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur, in programma mercoledì 13 agosto allo Stadio Friuli di Udine, che sarà completamente esaurito nei suoi 25mila posti.

La presentazione ufficiale

La partita è stata presentata oggi allo Stadio Friuli con una conferenza stampa a cui hanno partecipato il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il vicegovernatore con delega allo sport Mario Anzil, l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, il presidente della FIGC e primo vicepresidente UEFA Gabriele Gravina, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e il direttore generale dell’Udinese Calcio Franco Collavino.

Le parole del governatore Fedriga

“È un’emozione particolare vedere l’aquila stilizzata del Friuli Venezia Giulia accanto al logo di questa finale di Supercoppa Europea – ha dichiarato Fedriga –. Rappresenta la volontà della Regione di continuare a crescere in termini di visibilità, di incoming turistico e di investimenti. Questo grazie anche a una capacità organizzativa di tutto il sistema istituzionale – a cui si associa in questa particolare occasione anche l’Udinese Calcio – che ha dimostrato sempre di essere all’altezza dei grandi eventi”.

Fedriga ha inoltre ringraziato Giampaolo Pozzo, patron dell’Udinese: “Ha avuto la visione di investire nello stadio, a testimonianza di come in questi anni abbia portato avanti gli interessi non solo di una società, ma di un intero territorio. Per questo, quando abbiamo scelto di diventare main sponsor dell’Udinese, lo abbiamo fatto con la consapevolezza di compiere uno dei migliori investimenti in termini di promozione, cosa che i fatti hanno poi confermato”.

Il governatore si è rivolto anche al presidente Gravina: “Un’attenzione non dovuta, perché è facile e più scontato organizzare queste partite nelle grandi città, ma alla fine è stato scelto Udine e il Friuli Venezia Giulia“.

L’importanza per il Friuli Venezia Giulia

Mario Anzil, vicegovernatore e assessore allo Sport, ha sottolineato che si tratta di “un evento storico che certifica come la nostra regione sia in grado di ospitare le più grandi manifestazioni sportive, elevando così il Friuli Venezia Giulia a regione dello sport”.

L’assessore Sergio Emidio Bini ha evidenziato come la regione sia diventata ormai “la casa dei grandi eventi, non solo sportivi ma anche culturali e musicali”. Con lo stadio Friuli sold out, ha detto, “ci attendiamo importanti ricadute per la ricettività locale, a Udine e nelle località vicine, senza contare la visibilità internazionale garantita dalla partita”.

Le iniziative collaterali

La UEFA Super Cup sarà accompagnata da numerose iniziative che coinvolgeranno Udine e altre località del Friuli Venezia Giulia nelle settimane precedenti l’evento. Dal 29 luglio al 13 agosto, le coppe della Champions League, Europa League e della UEFA Super Cup saranno protagoniste di una Trophy Experience itinerante, toccando Gorizia, Trieste, Grado, Lignano Sabbiadoro e infine Udine, dove saranno esposte presso l’UEFA Fan Village in piazza Libertà il 12 e 13 agosto.

Cinque città si “vestiranno” con le grafiche della Supercoppa: Gorizia, Grado, Lignano, Trieste e Udine, con palloni giganti brandizzati posizionati in location strategiche dal 28 luglio al 14 agosto.

Il UEFA Fan Festival e i Fan Meeting Point

Piazza Libertà ospiterà il UEFA Fan Festival martedì 12 e mercoledì 13 agosto, con attività sportive, giochi, gadget e l’esposizione delle tre coppe. Sono stati organizzati due Fan Meeting Point per i tifosi delle due squadre: piazza Primo Maggio per i tifosi del Tottenham e parco Moretti per quelli del Paris Saint-Germain. Le aree offriranno intrattenimento, food & beverage, musica e attività tematiche dalle 10 alle 18 del giorno della partita.

Volontari e ambassador

Il Programma Volontari ha coinvolto 300 persone di 27 nazionalità diverse, con il 45% di presenze femminili, di cui 195 friulani, selezionati per supportare l’organizzazione nei giorni dell’evento Jonathan Milan, campione olimpico friulano di ciclismo, sarà il local ambassador dell’evento, supportato da altri testimonial del marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, impegnati nella promozione e nelle attività collaterali.

Cultura e turismo: il biglietto diventa un pass

PromoTurismoFVG, in collaborazione con Comune di Udine e le località coinvolte, ha attivato una serie di agevolazioni per i possessori del biglietto della partita e un accompagnatore. Dal 28 luglio all’11 agosto i musei di Udine saranno accessibili a prezzo ridotto, mentre l’11 agosto tutti i musei saranno aperti gratuitamente. Le promozioni si estendono anche a musei e siti culturali in tutta la regione, tra cui Trieste, Gorizia, Pordenone, Cividale del Friuli e altri, con audioguide gratuite ritirabili negli infopoint.

Le dichiarazioni.

Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine:

“Ospitare la finale di Supercoppa UEFA rappresenta per la città un grande onore e motivo di soddisfazione. Eventi di tale rilievo trovano spesso sede in grandi città o capitali europee, perciò la scelta di Udine è un riconoscimento fuori dagli schemi di cui siamo orgogliosi. Ringrazio UEFA, FIGC, Udinese Calcio e Regione Friuli Venezia Giulia per l’impegno congiunto che ha reso possibile questo risultato. Sarà un’opportunità economica, sportiva, culturale e turistica per promuovere il nostro territorio a livello globale”.

Franco Collavino, direttore generale Udinese Calcio:

“Ospitare la Supercoppa nel nostro stadio è un grande orgoglio. Il mondo intero guarderà all’Italia, al Friuli Venezia Giulia e a Udine, sarà una notte indimenticabile. Il nostro stadio è un’eccellenza internazionale capace di attrarre eventi di caratura mondiale e generare indotto per il territorio. Siamo felici della considerazione ricevuta da UEFA e FIGC e ambiamo a ospitare altre grandi manifestazioni”.

Gabriele Gravina, presidente FIGC e primo vicepresidente UEFA:

“È un onore ospitare per la prima volta in Italia la UEFA Super Cup. La scelta di Udine è frutto di un lavoro di squadra tra enti locali, Federazione e Udinese, che ha convinto UEFA dell’efficienza e qualità dell’organizzazione. Lo Stadio Friuli è un impianto moderno, frutto dell’impegno quarantennale della famiglia Pozzo, con una visione per lo sviluppo del calcio italiano. Ringrazio UEFA e il presidente Ceferin per la fiducia. Questo evento offrirà a tutti la possibilità di scoprire il Friuli Venezia Giulia, una terra unica per cultura, natura e tradizione sportiva, grazie alla lungimiranza del presidente Fedriga e al supporto di PromoTurismoFVG”.