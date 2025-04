Fondi, Finanza e Reputazione: l’evento per le imprese di Udine

Appuntamento nella storica Torre di Santa Maria.

“Fondi, Finanza e Reputazione: la trilogia per supportare la crescita delle imprese” nasce dalla consapevolezza che oggi, per crescere, non basta avere buoni fondamentali economici: servono credibilità, trasparenza, e una narrazione efficace della propria identità aziendale. L’evento riunirà voci autorevoli ed esperienze concrete con l’obiettivo di dare alle aziende del territorio, strumenti strategici e operativi per riflettere su come affrontare il mercato, crescere in modo sostenibile e attrarre investimenti attraverso una gestione integrata di finanza, comunicazione e reputazione.



Organizzato con il patrocinio di Borsa Italiana e Assonext, l’appuntamento organizzato da T.W.I.N, agenzia specializzata nella comunicazione corporate e finanziaria d’impresa con il supporto nel territorio di Anna Romanin, è gratuito previa iscrizione ed avrà luogo giovedì 10 aprile 2025 a Udine presso la sede di Confindustria (Torre di Santa Maria).

Comunicazione, reputazione per attrarre capitali.

Alcune delle domande chiave saranno: come comunicare correttamente l’impresa? Come si costruisce e si mantiene una reputazione solida nel mercato? Come questa reputazione può attrarre capitali e risorse e rafforzare la fiducia degli investitori?

“La comunicazione non è un accessorio, ma un abilitatore strategico: è attraverso una narrazione trasparente e coerente che un’azienda costruisce e consolida la propria reputazione presso tutti gli stakeholder — dai dipendenti ai fornitori, dai clienti agli investitori. Il comunicatore entra in ascolto, osserva, fa le domande giuste e dà forma a ciò che spesso resta implicito, trasformando il non detto in un racconto autentico, che unisce cultura interna e percezione esterna. Il risultato? L’azienda viene narrata da chi la vive, non dal passaparola, spesso impreciso o parziale. Scegliere di comunicare in modo consapevole significa aprirsi al mercato dei capitali nelle sue diverse forme, essere compresi e intercettati per ciò che si è davvero, e ricevere proposte che parlano il linguaggio reale dei propri bisogni” afferma Mara Di Giorgio, udinese di nascita, advisor in media e investor relations, fondatrice di T.W.I.N.

“Mantenere una buona reputazione a partire dal contesto locale e avere un professionista che aiuti a comunicarla significa attrarre talenti, sviluppare relazioni sociali e creare un network solido e nuove opportunità”. – dice Anna Romanin, giornalista e media relator da sempre legata al territorio friulano dove vive. “Chi si occupa di PR, ufficio stampa e media relations deve saper leggere il luogo in cui l’azienda opera, anche quando questa si internazionalizza o non si sente ad esso legata in modo specifico.”

Il programma.

Il programma si aprirà con i saluti istituzionali di Michele Nencioni (Direttore Generale Confindustria Udine) ed Elettra Pescetto (Listing Account Manager di Borsa Italiana), per poi proseguire con l’intervento di Daniele Chieffi, giornalista, scrittore e fondatore di Bi Wise, esperto di reputazione.

Seguiranno due tavole rotonde. La prima con focus sulla comunicazione istituzionale e finanziaria sarà dedicata alla costruzione e al mantenimento di un’immagine solida rivolta a tutti gli stakeholder, dai dipendenti ai clienti, dai fornitori agli investitori. Interverranno Andrea Pozzi (AD Capo-Verso), Anna Romanin (Giornalista, senior media relator e professionista FERPI) e Giorgia Fenaroli (Senior Media Relations Manager, T.W.I.N). Lo spazio dedicato al supporto finanziario per la crescita, entrando nello specifico di Borsa e banche, vedrà la partecipazione di Stefano Taioli (AD di ABC Company), Gianpiero Di Perna (Vice President Alantra), Laura Gasparini (Head of Corporate & Investment Banking, Cherry Bank) e Fausto Salvador (professore Università degli Studi di Trieste).

A conclusione saranno presentati dall’avvocato Stefano Campoccia due casi aziendali di successo: MEP Italia, di cui il fondoWise Equity è azionista di maggioranza da gennaio 2024, con ilceo Paolo Schneider Savio, e I.CO.P., esempio recente – 25 luglio 2024- di azienda friulana quotata in Borsa italiana, raccontata da Giacomo Petrucco Membro CdA.