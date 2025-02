Fotovoltaico e riqualificazione: i lavori al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Il progetto dei lavori al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Il Comune di Udine e la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine hanno firmato la nuova convenzione che li lega, dando il via ufficialmente alle procedure per i lavori di riqualificazione energetica e ampliamento della struttura di via Trento 4.

Grazie a questa nuova stipula, sarà possibile procedere con i lavori che prevedono l’installazione di un impianto fotovoltaico e la riqualificazione dell’area bar del teatro. Si tratta di interventi che non solo miglioreranno l’efficienza energetica dell’edificio, ma trasformeranno il Giovanni da Udine in un polo culturale all’avanguardia, sempre più punto di riferimento per la cultura friulana e non solo.

I lavori, del valore di un milione di euro, saranno interamente a carico del Comune ma verranno finanziati dalla Fondazione, che anticiperà le spese per gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Il Comune di Udine, in compensazione, scomputerà l’importo investito dal canone di concessione annuale e prorogherà la scadenza della convenzione fino al 31 dicembre 2046.

Il progetto per una struttura moderna, efficiente e sostenibile.

“Con la modifica stipulata oggi facciamo un passo in avanti importante per l’avvio dei lavori e garantire al Teatro Giovanni da Udine una struttura moderna, efficiente e sostenibile – ha dichiarato l’Assessore alla cultura Federico Pirone – . Un progetto che non solo conferma il nostro impegno per la cultura e la sostenibilità ambientale, ma testimonia ancora una volta la centralità del Teatro Giovanni da Udine all’interno del panorama culturale cittadino e regionale”.

“Una buona gestione del patrimonio immobiliare pubblico è per noi un impegno fondamentale. Grazie a questi lavori valorizzeremo il teatro simbolo della nostra città, un luogo di tutti, con un notevole ammodernamento e con maggiori spazi utilizzabili, in un’ottica di sostenibilità energetica in primo luogo, ma anche economica e di migliore fruibilità”, ha spiegato l’Assessore al Patrimonio Gea Arcella.

“I lavori di ammodernamento ci consentiranno non solo di valorizzare al meglio gli spazi del Giovanni da Udine ma anche, grazie agli interventi di efficientamento energetico, di attuare un risparmio di risorse che ci permetterà di ampliare ulteriormente l’offerta culturale del Teatro”, è il commento del presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Paolo Vidali.