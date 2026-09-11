Stand, laboratori artigiani e gelato alla birra a Friuli Doc con Confartigianato Udine

Gelato, artigianalità e materie prime freschissime con la degustazione di gelato a cura di Confartigianato-Imprese Udine.

L’associazione di categoria è presente anche quest’anno in via Mercatovecchio a Udine, in occasione di Friuli Doc, con l’iniziativa CRAFT&TASTE, una vera e propria vetrina per le eccellenze artigiane regionali, che fanno conoscere il proprio lavoro attraverso stand della mostra-mercato e degustazioni e laboratori gratuiti.

A donare ancora più sapore al venerdì pomeriggio della manifestazione, gli assaggi di gelato a cura della pasticceria Charlotte di Marco Battistutta, di Dolegnano, frazione di San Giovanni al Natisone. La proposta si è articolata in quattro gusti, tra cui fiordilatte variegato all’amarena, biscotto, cioccolato fondente al 60% e, per concludere, il particolarissimo gelato alla birra.

“Nella nostra realtà proponiamo anche gelati al vino o alla grappa. Crediamo nell’importanza di creare sempre prodotti diversi e innovativi”, racconta Battistutta. “Diamo molto valore alle materie prime e alla freschezza dei prodotti, seguendo la stagionalità”.

Luca Nardone, funzionario dell’ufficio di categoria dell’associazione, sottolinea l’importanza di promuovere l’artigianato regionale: “C’è un forte legame tra territorio, artigianalità e cultura. Queste iniziative ci permettono di raccontare la passione e la creatività dietro a questi mestieri”.

I laboratori e le degustazioni si svolgono nello spazio dedicato in via Mercatovecchio e sono gratuiti. Per ulteriori informazioni: https://www.confartigianatoudine.com/it/news-e-media/news/2025/laboratori-di-artigianato-a-friulidoc