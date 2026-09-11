Friuli Doc, palestra a cielo aperto in Giardin Grande: inaugurato il Villaggio dello Sport

Una palestra a cielo aperto con circa 60 discipline sportive, dalle più conosciute alle attività meno tradizionali, e la possibilità per il pubblico di assistere alle dimostrazioni e cimentarsi direttamente. È stato inaugurato oggi, venerdì 11 settembre, in piazza Primo Maggio a Udine, il Villaggio dello Sport “Bruno Pizzul”, uno degli appuntamenti di Friuli Doc dedicati allo sport cittadino.

Il Villaggio, intitolato al giornalista e telecronista friulano scomparso nel marzo 2025, resterà aperto fino a domenica 13 settembre. Dopo l’omaggio a Pizzul che aveva accompagnato l’inaugurazione dello scorso anno, l’iniziativa torna con un numero ancora maggiore di discipline e associazioni coinvolte.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il vicesindaco e assessore ai Grandi eventi Alessandro Venanzi e l’assessora allo Sport Chiara Dazzan, che ha collaborato alla realizzazione del progetto. A tutte le associazioni presenti è stato inoltre consegnato un attestato commemorativo.

Dal calcio al powerchair hockey

Per tutto il fine settimana Giardin Grande sarà animato da prove pratiche, dimostrazioni e momenti di animazione rivolti a persone di tutte le età. Accanto a calcio, basket, pallavolo, pallamano, rugby e tennis ci saranno discipline come powerchair hockey, baskin, ultimate frisbee, pickleball, padel e orienteering.

Non mancheranno gli sport invernali, le attività subacquee e l’apnea, le arti marziali e le discipline orientali, dal judo al taekwondo, dalla kick boxing al taijiquan. Il programma comprende inoltre ginnastica artistica e ritmica, atletica leggera, parkour, CrossFit, Hyrox, pole dance, acroyoga, hip hop, bachata fusion, reggaeton, K-pop, tessuti e discipline aeree.

“Il successo riscosso nelle precedenti edizioni ci ha spinto ad ampliare ulteriormente il progetto“, spiega l’assessora allo Sport Chiara Dazzan. “Abbiamo voluto creare nuove opportunità per le associazioni, aumentando gli spazi disponibili e rendendo ancora più flessibile l’organizzazione delle attività. Il Villaggio dello Sport vuole essere una grande festa aperta a tutti, capace di promuovere il movimento, valorizzare il lavoro delle nostre società sportive e creare nuove occasioni di collaborazione tra le tante realtà che ogni giorno animano il tessuto sportivo cittadino”.

Per il vicesindaco Alessandro Venanzi, il Villaggio rappresenta anche un modo per valorizzare le tante associazioni che operano quotidianamente sul territorio. “Abbiamo voluto qui non soltanto le grandi società, ma tutte quelle realtà che quotidianamente, attraverso il loro impegno, creano valore per la comunità”, ha sottolineato.

Il sindaco De Toni ha invece richiamato il rapporto tra Friuli Doc e le diverse espressioni dell’identità cittadina, sottolineando il ruolo dello sport come occasione di crescita soprattutto per i più giovani: “Lo sport, del resto, è una vera e propria palestra della vita. Chi ha l’opportunità di praticarlo ha anche l’opportunità di allenarsi alla vita, imparando il valore dell’impegno, della condivisione, della disciplina e della capacità di affrontare le difficoltà”.

Sabato tra gusto, sport e musica

Il Villaggio dello Sport sarà soltanto uno dei punti di riferimento della giornata di sabato 12 settembre, terza giornata della 32ª edizione di Friuli Doc. Il programma si svilupperà dalla mattina alla sera tra enogastronomia, artigianato, cultura, lingua friulana, sport e spettacoli, con il concerto di Fabio Rovazzi alle 21 in piazza Libertà come appuntamento conclusivo.

Alle 11, sotto la Loggia del Lionello, torna il Premio Eccellenze Fvg, con cui il Comune di Udine premia persone e realtà rappresentative del territorio. I riconoscimenti andranno alla Gelateria Timballo per l’imprenditoria, a SimulArte per la cultura, all’atleta Alberto Nonino per lo sport, a Damijan Podversic per la viticoltura e al Comando dei Vigili del Fuoco di Udine per il sociale.

La mattinata si aprirà invece con una delle novità dell’edizione 2026: Friuli Dog, appuntamento dedicato agli amici a quattro zampe, dalle 10 al Parco Moretti. Sempre in mattinata sono previste degustazioni dedicate alla Pitina IGP, al Formaggio Montasio Dop e al Formaggio di Malga, mentre alle 15 sarà protagonista il Prosciutto di San Daniele.

In via Mercatovecchio, alle 10, Artigian-Lab proporrà un laboratorio di legatoria per bambini e adulti, seguito alle 15 da quello dedicato al mosaico. Alle 11 spazio alla lingua friulana con “Qual è la vera ricetta dei Cjarsons? / Cuale ise la vere ricete dai Cjarsons?”, mentre nel pomeriggio sono in programma anche iniziative dedicate alla cucina senza glutine, all’accoglienza e alla moda sostenibile.

Alle 18, in Corte Morpurgo, torna “Alla corte di Campagna Amica“, mentre alla stessa ora sarà protagonista Fashion Green “Dal bozzetto all’abito su misura”, con 100 outfit e 14 aziende artigiane del settore moda. Alle 18.30 l’Associazione ASPIC Counseling&Cultura FVG proporrà invece l’incontro dedicato a sessualità e trasgressione nell’ambito del tema dell’innamoramento.

Prosegue per tutta la giornata anche la Fiera degli Amari in piazza Matteotti, con appuntamenti dedicati alla storia e alla produzione degli amari friulani. Spazio inoltre al vino, con gli approfondimenti su Ramandolo e Picolit e sulla “verticale storta del Friulano”.

Lo sport torna protagonista

Nel pomeriggio lo sport tornerà anche in piazza Libertà. Alle 16 CalcioFVG premierà sette calciatori, uno per ciascuno dei campionati dilettantistici regionali, dall’Eccellenza al calcio femminile. Alle 16.30 sarà presentata la squadra del Rugby Udine FVG, mentre alle 17.30 toccherà a Basket Udine – Apu Old Wild West.

La giornata sarà accompagnata dalla musica nei diversi spazi del centro cittadino, con concerti e animazione itinerante. Alle 21, in piazza Libertà, il gran finale sarà affidato a Fabio Rovazzi, con ingresso libero. Prima del suo concerto saliranno sul palco Angie, protagonista di Amici ’26, e Chanel Dilecta, già al Junior Eurovision 2022.