Udine, una corsa sotto le stelle d’estate: la Friuli Doc Run 2026 torna in anticipo

Mancano meno di due mesi alla seconda edizione della Friuli DOC RUN «Memorial Lorenzo Parelli»: quest’anno infatti, l’evento podistico è stato anticipato a sabato 13 giugno (l’anno scorso era a fine settembre) quando i partecipanti correranno al calar del sole nel centro di Udine.

L’organizzazione è affidata all’Asd Promorun, con il patrocinio di Comune, Regione, Fidal, CONI e CIP, oltre al supporto di INAIL e ANMIL. Si rafforza inoltre il legame con l’Università degli Studi di Udine, che parteciperà con una propria rappresentanza di studenti e docenti.

La Carta di Lorenzo e il valore del ricordo

L’evento è dedicato alla memoria di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni la cui scomparsa durante un percorso di alternanza scuola-lavoro ha portato alla stesura della «Carta di Lorenzo». La manifestazione sportiva serve a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e La prima edizione ha visto la partecipazione attiva della famiglia Parelli. Lo sport diventa così uno strumento di sensibilizzazione civile che coinvolge l’intera cittadinanza.

La prima edizione.

Nell’edizione di debutto, l’albo d’oro ha visto i nomi dell’etiope Gemechu Godana e dell’ugandese Rispa Cherop, con la partecipazione di azzurri come Nekagenet Crippa e Daniele Meucci (entrambi CS Esercito). Fiore all’occhiello, è stato il cameo dell’azzurra medaglia d’argento olimpica e plurimedagliata mondiale ed europea Nadia Battocletti (GS Fiamme Azzurre), testimonial della manifestazione.

Il programma delle cinque gare

Il percorso si snoda su un anello omologato Fidal di 1,1 km nel cuore della città. Sabato 13 giugno si susseguiranno le partenze a partire dalle ore 19.00 con la Gara dei Piccoli (1 km), seguita alle 19.30 dalla 3 km Family Run aperta a runner e camminatori. Alle 20.30 sarà la volta della 5,5 km (sia competitiva per i master che non competitiva), mentre la chiusura spetterà alla 10 km Élite delle ore 21.30, riservata ad atleti con tempi di accredito sotto i 43’ per le donne e i 39’ per gli uomini.

Iscrizioni e limiti di partecipazione

Le iscrizioni sono attive online per tutte le categorie. Per le prove non competitive e la gara master è previsto un tetto massimo di 400 partecipanti totali, mentre la gara dei più piccoli è gratuita per i primi 200 iscritti. La partecipazione alla sfida Élite è limitata a 30 atleti e richiede l’approvazione del Comitato Organizzatore. Sarà possibile iscriversi sul posto il giorno dell’evento solo in caso di disponibilità residua di pettorali.