Insulta un ufficiale dell’Aeronautica e i carabinieri durante il raduno dei Vigili del Fuoco

Il 37enne è stato denunciato.

Un uomo di 37 anni, residente in provincia di Udine, è stato denunciato dai carabinieri per oltraggio a pubblico ufficiale dopo un episodio avvenuto in piazza Primo Maggio, durante le iniziative legate al 29° raduno dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’episodio alla cittadella della sicurezza

I fatti sono accaduti nel pomeriggio, nell’area in cui era stata allestita la “cittadella della sicurezza”, spazio dedicato alla presenza delle diverse forze e istituzioni impegnate nelle attività di soccorso e sicurezza.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe iniziato a rivolgere frasi offensive e ingiuriose nei confronti di un ufficiale dell’Aeronautica Militare, presente in servizio di rappresentanza presso uno degli stand predisposti per l’occasione.

L’intervento dei carabinieri

Il comportamento dell’uomo sarebbe proseguito in modo insistente, tanto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Udine. Anche alla presenza dei militari, però, il 37enne non avrebbe interrotto le offese, rivolgendosi con frasi ingiuriose anche nei confronti degli stessi carabinieri.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, l’uomo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e successivamente allontanato dal luogo in cui si stavano svolgendo le iniziative del raduno.