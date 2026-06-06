Il terziario del Friuli Venezia Giulia affronta una nuova fase di incertezza internazionale mantenendo però una capacità di tenuta superiore alla media italiana. È quanto emerge dall’Osservatorio di Confcommercio Fvg sul primo trimestre 2026, curato da Format Research su un campione rappresentativo di 1.536 imprese del commercio, turismo e servizi della regione.



A pesare sul clima economico, riassume il direttore scientifico Pierluigi Ascani, “sono soprattutto il protrarsi delle tensioni geopolitiche, l’aumento dei prezzi praticati dai fornitori e i primi segnali di crescita del costo del credito. Nonostante questo, le imprese del terziario regionale continuano a mostrare fiducia nell’andamento della propria attività e guardano con moderato ottimismo alla stagione estiva, sostenute in particolare dalla buona performance del turismo”.

Fiducia in lieve calo, ma il Fvg resta sopra la media italiana

Nel primo trimestre 2026 il clima di fiducia sull’economia italiana tra le imprese del terziario del Fvg registra una flessione rispetto alla fine del 2025, pur mantenendosi stabilmente sopra la media nazionale. Le previsioni per il secondo trimestre indicano inoltre un lieve recupero.



Resta stabile e superiore al dato italiano anche la fiducia delle imprese sull’andamento della propria azienda, con aspettative in crescita di due punti per il trimestre estivo.

“Le imprese del terziario stanno affrontando un contesto molto complesso con grande senso di responsabilità e capacità di adattamento. Le tensioni internazionali, l’incertezza dei mercati e la pressione sui costi rappresentano elementi di forte preoccupazione, ma il nostro sistema economico continua a dimostrare resilienza e solidità”, dichiarano congiuntamente il presidente regionale di Confcommercio Fvg Gianluca Madriz e i colleghi presidenti di Confcommercio Pordenone Fabio Pillon, Confcommercio Trieste Antonio Paoletti e Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo.

Turismo ancora motore della regione

A sostenere le aspettative delle imprese contribuisce soprattutto il comparto turistico, che continua a rappresentare uno dei principali driver dell’economia regionale.



“I segnali che arrivano in vista dell’estate sono incoraggianti. Il turismo continua a fare da traino e questo contribuisce a mantenere positiva la fiducia delle imprese del commercio e dei servizi. Fondamentale, in questi anni, è stato anche il sostegno della Regione, che ha accompagnato il sistema produttivo con attenzione e strumenti concreti”, sottolineano i presidenti.

Ricavi stabili, ma crescono le criticità sui costi

L’indicatore relativo ai ricavi registra nel primo trimestre una lieve flessione, pur restando – come già avvenuto per tutto il 2025 – sopra la media nazionale. Le previsioni per il trimestre successivo mostrano un moderato incremento.



Sul fronte occupazionale, l’indice regionale passa da 51 a 49, allineandosi al dato italiano. Preoccupano invece i costi sostenuti dalle imprese. Peggiora infatti l’indicatore relativo ai prezzi praticati dai fornitori, che scende da 34 a 28, evidenziando una pressione crescente sulle marginalità aziendali.

Credito: meno domande, condizioni più difficili

Diminuisce la percentuale di imprese che hanno fatto richiesta di credito nel primo trimestre dell’anno, così come cala la quota di aziende che hanno visto accolta la propria domanda.



Quasi la metà delle imprese del commercio, turismo e servizi del Fvg, il 49,7%, ha richiesto credito per esigenze di liquidità e cassa, mentre scende al 36% la quota di imprese che hanno chiesto finanziamenti per investimenti.



“Si avvertono i primi segnali di irrigidimento del credito. I tassi restano elevati e cresce la prudenza delle imprese. È importante mantenere aperto il dialogo con il sistema bancario per evitare che questa fase rallenti gli investimenti”, sottolineano ancora Madriz, Pillon, Paoletti e Da Pozzo.

Crisi geopolitica: otto imprese su dieci preoccupate

L’81,6% delle imprese del terziario ritiene che il protrarsi della crisi in Medio Oriente nel 2026 e all’inizio del 2027 avrà effetti negativi sull’economia. Per quasi un’impresa su quattro l’impatto sarà “fortemente negativo”.



Le principali preoccupazioni riguardano il calo dei consumi, indicato dal 52,6% delle imprese, la riduzione della marginalità, segnalata dal 34,2%, e il permanere di un forte clima di incertezza, indicato dal 33,8%.



Le tensioni internazionali incidono soprattutto sulla propensione agli investimenti: il 46% delle imprese dichiara che potrebbe non realizzare gli investimenti programmati, mentre un ulteriore 21% prevede di ridurli. Più stabile invece il fronte occupazionale: l’84,2% delle imprese intende mantenere invariato l’organico.



“Il quadro resta delicato, ma il terziario del Fvg ha dimostrato in questi anni una capacità di reazione superiore ad altri territori. Le nostre imprese continuano a investire, sfruttando le diverse opportunità messe in campo dalla Regione, innovare e mantenere occupazione. È un patrimonio che va sostenuto con politiche capaci di rafforzare fiducia, consumi e competitività”, concludono i quattro presidenti di Confcommercio Fvg.