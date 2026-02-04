Fugge all’alt e semina il panico in città, incastrato dalle telecamere e denunciato

La fuga all’alt, l’inseguimento rocambolesco: rintracciato e denunciato.

Si è conclusa con una denuncia a piede libero e il sequestro del veicolo la vicenda che, circa venti giorni fa, aveva trasformato le strade di Udine nello scenario di una fuga rocambolesca. Protagonista un cittadino italiano che, per sottrarsi a un controllo della Polizia Locale, aveva dato vita a un inseguimento ad alta velocità, seminando il panico tra automobilisti e passanti.

Cosa è accaduto.

Tutto ha avuto inizio in viale Tricesimo, quando gli agenti hanno intimato l’alt a una Range Rover Evoque. Il conducente, però, ha scelto di non fermarsi: ha schiacciato sull’acceleratore e si è lanciato verso il centro cittadino nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Durante la fuga ha compiuto una manovra estremamente pericolosa, attraversando a tutta velocità la corsia interna di un distributore di carburante per sorpassare le auto in coda, riuscendo così a dileguarsi momentaneamente.

Il volto tradito dalla videosorveglianza.

Il Comando di via Girardini non ha però interrotto le ricerche. Un paziente e meticoloso lavoro di analisi delle immagini della videosorveglianza comunale ha consentito agli agenti di ricostruire a ritroso il percorso del SUV. Il frame decisivo è stato individuato nei pressi del Parco Commerciale Terminal Nord, dove le telecamere hanno ripreso chiaramente il volto dell’uomo mentre entrava in un bar poco prima di mettersi alla guida.

L’indagato è un 30enne italiano residente a Tavagnacco, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. Dagli accertamenti è inoltre emerso che il veicolo era privo di copertura assicurativa. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre la Range Rover Evoque è stata successivamente individuata e sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.