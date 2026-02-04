Udine: ordina vestiti online, le arrivano 800 grammi di marijuana

Lei aveva comprato vestiti online, le è stata spedita droga.

Aspettava un pacco con vestiti comprati online, invece, a sorpresa, le è stata consegnata della droga. E’ capitato a una donna di 50 anni che, nei giorni scorsi, aveva effettuato un acquisto su una nota piattaforma specializzata nella compravendita di abbigliamento e accessori. Il pacco, proveniente dalla Spagna, conteneva qualcosa di molto diverso da ciò che si attendeva.

La scoperta del contenuto sospetto

Aprendo il pacco, al posto degli indumenti ordinati, la donna ha trovato tre buste di cellophane che sprigionano un forte e caratteristico odore. Immediatamente insospettita, ha contattato i Carabinieri della Stazione di Udine, che sono intervenuti sul posto per verificare la situazione.

I militari hanno sequestrato i tre involucri, contenenti complessivamente oltre 800 grammi di sostanza stupefacente, risultata poi essere marijuana. Le autorità hanno avviato accertamenti per risalire alla provenienza del pacco e all’identità del mittente, al momento sconosciuto.

Consigli per acquisti online sospetti

Gli investigatori ricordano che, nel caso in cui si riceva materiale illegale tramite acquisti online, come droghe, armi o materiale pedopornografico, è fondamentale evitare di toccare ulteriormente il contenuto del pacco per non alterare possibili prove e se possibile lasciarlo nel luogo di consegna; contattare subito le forze di polizia, e segnalare l’accaduto anche alla piattaforma e-commerce, conservando screenshot delle conversazioni e della pagina dell’annuncio, poiché questa potrebbe essere rimossa o sospesa.