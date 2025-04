Recuperati dalla polizia molti oggetti rubati nel corso dei furti nelle abitazioni a Udine e dintorni: si cercano i proprietari.

La squadra mobile della questura di Udine negli ultimi giorni ha recuperato numerosi monili in oro e altri metalli preziosi, bottino dei furti nelle abitazioni. Per la maggior parte gli oggetti recuperati sono già stati restituiti ai legittimi proprietari. La polizia ha anche individuato un gruppo di persone straniere considerati gli autori dei furti commessi in varie località della provincia di Udine.

Ad oggi rimangono da restituire alcuni oggetti di cui non sono stati ancora individuati i proprietari. Per questo motivo vengono pubblicate le fotografie degli oggetti rinvenuti e non ancora restituiti affinchè i proprietari si mettano in contatto con gli uffici della squadra mobile di Udine (telefono 0432.413594-595 in orario d’ufficio) per la loro restituzione e per delineare con più precisione l’attività criminale posta in essere dal sodalizio.