Lavori di rifacimento delle segnaletica stradale orizzontale a Udine: ecco tutte le vie interessate e il calendario dei lavori.

Oltre alle nuove asfaltature in programma come da consuetudine nella stagione calda, il Comune di Udine ha messo a punto una serie di interventi per la ritinteggiatura della segnaletica orizzontale dei principali viali cittadini.

Ad essere interessate sono infatti le principali arterie di scorrimento del traffico in arrivo e in uscita dalla città come viale Tricesimo, viale Palmanova, Viale Volontari della Libertà, Viale Leonardo da Vinci, Viale Cadore, Via Cividale, viale Pasolini e via Boccaccio. In aggiunta l’amministrazione comunale interverrà anche sui viali più trafficati nei pressi di importanti infrastrutture cittadine del ring urbano e nei quartieri, realizzando la nuova segnaletica orizzontale in viale Trieste, viale Leopardi, via Tullio, viale delle Ferriere, via Renati, via Diaz, via Forni di sotto, via Pieri e via Gorizia. Importanti operazioni anche in via Mainerio, via Liguria e in via Romagna, a Beivars.

I lavori di ritinteggiatura, secondo il programma realizzato dal Comune di Udine, saranno effettuati entro l’estate e durante le ore notturne, in modo da evitare disagi e rallentamenti al traffico.

“Una parte importante della manutenzione stradale è il rinnovamento della segnaletica orizzontale. Il comune di Udine sta intervenendo in questo periodo sulla segnaletica nei quartieri – spiega l’assessore alla viabilità Ivano Marchiol – a partire dalla zona sud, poi andremo a ovest e a nord. Ma sono già in programma anche gli interventi sulle vie adiacenti al centro storico e nei principali viali cittadini”, conclude.