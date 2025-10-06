Ancora un furto al negozio di biciclette Granzon di Udine.

Nuovo colpo nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre al negozio di biciclette Granzon di viale Palmanova a Udine. Lo riporta Il Messaggero Veneto. Attorno all’1.20 un ladro avrebbe infranto la vetrata dell’ingresso e trafugato tre biciclette, consegnandole poi a tre complici che lo attendevano all’esterno.

Il sistema di allarme ha subito fatto scattare l’intervento del personale della sicurezza privata e ha allertato anche il titolare, che ha prontamente avvisato le forze dell’ordine. Non è la prima volta che il punto vendita finisce nel mirino dei malviventi: in passato, l’attività era già stata presa di mira, riuscendo a portare via bici di alto valore per un danno complessivo ingente.