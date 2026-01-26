Giornata della Memoria a Udine, Medaglie d’onore a otto internati militari: i nomi

In Prefettura il conferimento di otto Medaglie d’onore.

In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, la Prefettura di Udine rende omaggio ai cittadini italiani, militari e civili, che subirono l’orrore della deportazione nei lager nazisti: presso la Sala Conferenze del Palazzo del Governo, alle 10 del 27 gennaio, il Prefetto Domenico Lione consegnerà le Medaglie d’Onore concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai familiari degli scomparsi. Si tratta di un atto dovuto per ricordare chi, tra il 1943 e il 1945, fu destinato al lavoro coatto per sostenere l’economia di guerra del Terzo Reich.

Una cerimonia tra istituzioni e storia

L’evento vedrà la partecipazione dei Sindaci dei comuni di residenza dei familiari degli insigniti e delle massime autorità istituzionali del territorio. Particolarmente significativa sarà la presenza della Medaglia d’Oro al Valor Militare, la professoressa Paola Del Din, simbolo della resistenza e della memoria storica friulana.

I nomi degli insigniti

Il riconoscimento alla memoria viene attribuito a otto cittadini che hanno vissuto il dramma dell’internamento militare. Ecco i loro nomi: Aquilio Antonelli, Francesco Colugnati, Ermenegildo Comuzzi, Giuseppe Gollino, Silvio Marcon, Carlo Montemiglio, Guido Paravano, Andrea Zagar.

La cerimonia rappresenta un’importante occasione di ricordo e riconoscimento per il sacrificio e le sofferenze patite dai cittadini italiani durante la Seconda Guerra Mondiale.