Udine, cedimento fognario in via Cussignacco: chiuso un tratto di strada

Modifiche alla viabilità in via Cussignacco a Udine.

A causa di un cedimento fognario, via Cussignacco a Udine è stata temporaneamente chiusa al traffico. Non sarà perciò possibile percorrere il tratto tra piazza Garibaldi e l’incrocio con via Margreth. Per accedere a via Cussignacco, è però possibile percorrere via Cisis da via Grazzano, via Ciro Di Pers, via della Vigna, via Margreth e successivamente svoltare a destra.

Nella mattinata di domani, martedì 27 gennaio, Cafc, l’ente che gestisce la rete idrica in città, interverrà con gli scavi necessari ed effettuerà le opportune valutazioni sugli interventi per il ripristino della condotta e del manto stradale. Il servizio idrico non sarà interrotto per nessuna utenza.