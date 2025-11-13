Giovanni Lindo Ferretti torna a teatro: concerto spettacolo anche a Udine

Giovanni Lindo Ferretti al teatro di Udine.

Cantante, autore e scrittore, Giovanni Lindo Ferretti è una delle figure artistiche più influenti del panorama musicale nazionale. Fondatore, insieme a Massimo Zamboni, dei celebri gruppi CCCP Fedeli alla Linea e CSI, due delle formazioni più autorevoli e amate nella storia della musica italiana, Ferretti annuncia ora “Percuotendo. In cadenza”, un concerto spettacolo nei principali teatri italiani.

L’unico appuntamento in Friuli Venezia Giulia sarà il 29 marzo 2026 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, segnando il ritorno dell’artista nella regione a più di dieci anni dalla sua ultima apparizione. Le canzoni del repertorio, riarrangiate per percussioni e corde, trasformano i testi autobiografici e poetici di Ferretti in un’esperienza condivisa con il pubblico, disegnando con cadenza il cerchio di una storia privata che diventa collettiva. Sul palco saranno al suo fianco Simone Beneventi alle percussioni e Luca Alfonso Rossi alle corde, creando una trama sonora che accompagna e amplifica la narrazione musicale.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 14 novembre online su Eilo.it, Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I prezzi vanno dai 34 euro della terza galleria ai 55 euro della platea gold.

Dai Cccp alla carriera solista.

La carriera di Ferretti è segnata da percorsi e progetti che hanno lasciato un segno indelebile: dopo gli studi al Dams e cinque anni come operatore psichiatrico, si trasferisce a Berlino dove incontra Massimo Zamboni e nel 1982 fonda i CCCP Fedeli alla Linea, formazione che attraverserà l’Italia e le capitali della nuova Europa fino allo scioglimento nel 1990.

Nel 1991 fonda i Dischi del Mulo, etichetta discografica indipendente confluita poi nel 1994 nel Consorzio Produttori Indipendenti (CPI). Nel 1992, sempre con Zamboni, dà vita al Consorzio Suonatori Indipendenti (CSI), con il quale pubblica tre album in studio e cinque raccolte e live, coinvolgendo musicisti come Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli, Giorgio Canali e Ginevra Di Marco. La sua carriera è poi proseguita con l’album solista Co.Dex, poi con il progetto PGR di cui è stato l’anima e nel 2011 con il tour A cuor contento, ultimo suo progetto da solo.

Dopo la reunion con i CCCP, che li ha visti protagonisti sui principali palcoscenici italiani e a Berlino nelle estati 2024 e 2025, Ferretti porta ora sul palco “Percuotendo. In cadenza”, un concerto spettacolo che intreccia parole, canto e suono, trasformando la narrazione personale in esperienza condivisa con il pubblico.

“La Lettura diventa poesia che diventa canzone per aprire alla musica che cresce fino a tornare poesia e poi… si ricomincia”, afferma Ferretti, sintetizzando la filosofia del progetto.

Domenica 29 marzo 2026, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospiterà quindi l’atteso ritorno dell’artista in regione, in un evento organizzato da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con Musiche Metropolitane.