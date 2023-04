La vincita al bar Americano di Udine.

Non ci poteva credere il pensionato che mercoledì sera con un gratta e vinci si è portato a casa 50mila euro. E’ successo mercoledì al bar Americano di Udine, in piazza Libertà, dove un cliente abituale, dopo aver bevuto qualcosa, ha deciso di tentare la fortuna acquistando un biglietto di “Turista per sempre”.

Iniziando a grattare ha trovato la combinazione giusta e il numero “17” ha portato fortuna al pensionato che incredulo ha chiesto di controllare anche al titolare. Tutto vero, con quel biglietto ha vinto 50mila euro.