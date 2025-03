Alla guida con documenti falsi, multe salate e auto sequestrate

Due uomini beccati con documenti falsi alla guida.

Nei giorni scorsi, la Polizia Locale di Udine ha effettuato controlli stradali che hanno portato alla scoperta di gravi irregolarità: due uomini, infatti, sono stati beccati alla guida con documenti falsi. In viale Leopardi, un’auto con targa tedesca e quattro cittadini stranieri a bordo è stata fermata. Il conducente ha esibito una patente georgiana contraffatta, già utilizzata per eludere controlli precedenti. L’uomo è stato denunciato e multato per 5.000 euro, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Un altro intervento in viale Trieste ha riguardato un cittadino maliano, fermato alla guida di un’auto precedentemente sequestrata per mancanza di assicurazione. Il conducente ha presentato una denuncia di smarrimento della carta di circolazione, ma le verifiche hanno rivelato che il documento era già stato trattenuto dalle autorità. Anche in questo caso è scattata la denuncia per falsità ideologica e una sanzione di 2.000 euro, con confisca del mezzo.