L’arte friulana arriva a Washington: il Sello e lo Scriptorium firmano l’Albo d’oro dell’ambasciata

Sarà esposto all’Ambasciata italiana a Washington.

Un pezzo di Friuli entrerà a far parte della storia diplomatica italiana negli Stati Uniti: la Fondazione Scriptorium Foroiuliense e il Liceo Artistico Sello di Udine realizzeranno l’Albo d’Oro dell’Ambasciata Italiana a Washington, un prestigioso manufatto che sarà esposto permanentemente nella sede diplomatica.

Il progetto nasce dalla lunga tradizione dello Scriptorium nella realizzazione di Albi d’Oro e Libri d’Onore per istituzioni prestigiose come Prefetture, Questure e la Marina Militare. L’idea di collaborare con il Liceo Sello è stata accolta con entusiasmo dalla dirigente scolastica Rossella Rizzatto, che ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa didatticamente strategica per gli studenti. “La Fondazione realizzerà la carta fatta a mano e curerà la parte scriptoria, mentre i ragazzi del Liceo, guidati dai docenti, si occuperanno delle decorazioni artistiche“, ha spiegato Roberto Giurano, presidente dello Scriptorium.

Con l’Ambasciata di Washington i rapporti risalgono al 2022, quando il Sodalizio Sandanielese, sotto l’egida dall’Ambasciata stessa, aveva donato una copia della Bibbia di Gutenberg al Museo della Bibbia di Washington. L’Albo d’Oro sarà completato entro giugno 2025 e consegnato ufficialmente negli Stati Uniti, consolidando il ruolo del Friuli come ambasciatore di cultura e tradizione nel mondo.