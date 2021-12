L’ok del Comune di Udine a un impianto fotovoltaico.

Disco verde per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico da 2955kwe nell’area dell’ex discarica Midolini a San Gottardo di Udine.

La giunta comunale, infatti, ha dato l’ok alla delibera che sblocca la convenzione tra il Comune di Udine e Ifim Srl, che si impegna a realizzare a propria cura e spese, senza alcun onere a carico del Comune, alcuni interventi compensativi richiesti dall’amministrazione comunale e finalizzati a garantire una reale valorizzazione dell’area sotto il profilo ambientale e naturalistico.

Le opere previste.

Le opere previste dall’accordo sono la realizzazione, in corrispondenza all’ingresso al parco in località Beivars, di un’area verde attrezzata con panchine e colonnine di ricarica per biciclette e monopattini elettriche, l’installazione dell’impianto di illuminazione del percorso in prossimità dell’argine, dotato di appositi sensori in modo che si attivi al passaggio delle persone e la predisposizione di un’area recintata da adibirsi ad uso sgambamento cani.

Ma anche la realizzazione, all’interno dell’ambito di progetto, del Bosco di Golena, in particolare nelle parti non interessate dal campo fotovoltaico e l’organizzazione di una attività continuativa di sorveglianza e controllo, anche mediante un servizio di ronda notturna da parte di personale incaricato da Ifim. La convenzione prevede una precisa e puntuale opera di manutenzione del prato stabile e di interventi di sfalcio. Saranno favorite le specie tipiche dei boschi di golena, pioppi bianchi e salice bianco.

“Nell’avviare i progetti per la creazione dell’impianto – spiega l’assessore alla Pianificazione territoriale, Giulia Manzan –, l’amministrazione ha trovato un’intesa tra pubblico e privato che, una volta ancora, mette l’ambiente al centro dell’agenda politica. Si tratta di un progetto virtuoso, in cui una serie di interventi vengono realizzati da un privato in un terreno di proprietà e che viene messo a disposizione della collettività”.

(Visited 67 times, 70 visits today)