A Udine la nuova sede di ANBIMA Friuli Venezia Giulia.

È stata ufficialmente inaugurata questa mattina a Udine, in Viale Palmanova 73 N, la nuova sede di ANBIMA Friuli Venezia Giulia, realtà che rappresenta le bande musicali regionali. Una sede di proprietà, unica nel panorama nazionale, che segna un passo importante nella storia dell’associazione.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità, tra cui l’assessore comunale alla Cultura Federico Pirone, il consigliere regionalie Igor Treleani, insieme a rappresentanti istituzionali e culturali e a diversi partner privati coinvolti nel progetto. Presenti anche molte figure di spicco del mondo bandistico. Il nuovo spazio, che si estende su 130 metri quadrati, ospita la segreteria operativa a servizio delle 94 bande associate e si compone di due uffici, una sala riunioni, un archivio e un magazzino, consolidando così la funzione di centro nevralgico per assistenza, formazione, consulenza e servizi, compresi quelli fiscali.

La casa delle bande musicali del Friuli Venezia Giulia.

Definita dal presidente Pasquale Moro come “la casa delle bande del Friuli Venezia Giulia”, la nuova sede vuole diventare un luogo di incontro, crescita e progettualità, dedicato a dirigenti, maestri e musicisti.Nel suo intervento, il presidente Moro ha ricordato il valore storico della precedente sede di via Diaz, sottolineando però l’importanza di questo nuovo traguardo: “Oggi ANBIMA FVG può contare su una casa propria, adeguata alle necessità di un’associazione che continua a crescere”.

Un risultato, ha aggiunto, reso possibile grazie alla collaborazione tra dirigenti, musicisti, volontari e famiglie, ma anche grazie al sostegno concreto della Regione Friuli Venezia Giulia e alla sensibilità del presidente Bordin. Durante l’inaugurazione è stato letto anche un messaggio del presidente del Consiglio Regionale Mauro Bordin, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento, in coincidenza con i 70 anni di ANBIMA FVG: “Sostenere ANBIMA FVG significa credere nelle nostre radici, valorizzare le tradizioni e investire sui giovani”, ha scritto Bordin. Con questa nuova sede, ANBIMA FVG si conferma come punto di riferimento per il mondo bandistico regionale, continuando a promuovere cultura, formazione e socialità, in un percorso che guarda con fiducia alle sfide future.