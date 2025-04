Salvato un gatto bloccato su un albero a Verzegnis.

Alle ore 8.40 circa la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo è intervenuta nel territorio comunale di Verzegnis per soccorrere un giovane gatto che da circa 24 ore era bloccato su un abete a ad un’altezza di circa 20 metri.

I soccorritori del micio hanno prima posizionato la scala italiana alla base dell’albero e sono saliti per i primi 10 metri poi applicando le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) sono risaliti ulteriori 10 metri, utilizzando la tecnica della salita in progressione con la sicura dal basso, fino a raggiungere il felino che poi è stato sistemato nel trasportino e calato, in sicurezza, fino a terra dove è stato riconsegnato ai proprietari sano e salvo.

Il video del salvataggio.