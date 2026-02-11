È stata inaugurata oggi la nuova area bar del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, un intervento che restituisce alla città uno spazio completamente rinnovato, autonomo e pensato per essere vissuto ogni giorno, non solo in occasione degli spettacoli teatrali.

Dopo un importante lavoro di riqualificazione, il bar del Teatro diventa finalmente indipendente dalla struttura teatrale, grazie all’installazione di una parete scorrevole vetrata che separa in modo netto e funzionale l’area ristoro dal foyer. Questa soluzione consente al locale di rimanere aperto anche quando il Teatro è chiuso, garantendo al tempo stesso sicurezza e piena autonomia gestionale.

Com’è il nuovo bar.

Il nuovo bar dispone di un ingresso dedicato e di servizi esclusivi, configurandosi come un luogo accessibile e accogliente per il quartiere e per l’intera città. L’orario di apertura è dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 19, con un’offerta di caffetteria e bar, con una offerta dolce e salata affidata alla gestione di Cast Bakery Mood, che porta all’interno del Teatro una proposta di qualità pensata per diversi momenti della giornata.

Accanto agli spazi interni, il progetto valorizza anche l’area esterna, che diventa naturale estensione del bar e luogo di incontro all’aperto, integrato nel contesto urbano circostante. L’utilizzo del plateatico esterno esistente, già previsto nel progetto originario del Teatro, rappresenterà il prossimo step di questo percorso di apertura e animazione dello spazio pubblico.

Gli altri interventi.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione dello stabile del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che comprende anche la realizzazione di un Ridotto per ampliare la programmazione culturale e l’installazione di un impianto fotovoltaico in copertura, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.

“L’inaugurazione del nuovo bar del Teatro Nuovo Giovanni da Udine rappresenta un intervento concreto di valorizzazione sostenuto dal Comune, che continua a investire nella Fondazione affinché il Teatro sia non solo un presidio culturale di eccellenza, ma anche uno spazio aperto, vivo e quotidianamente fruibile dalla cittadinanza” commenta l’Assessore alla Cultura Federico Pirone. “La riqualificazione e la riapertura del bar, resa possibile grazie al sostegno comunale e gestita in maniera indipendente dall’attività teatrale, rafforzano il Teatro e la Fondazione come punti di riferimento per la comunità ”

A quasi trent’anni dall’inaugurazione del Teatro, l’apertura del nuovo bar consente infine di realizzare pienamente il progetto originario, che già prevedeva uno spazio ristoro autonomo, affacciato anche sull’esterno e pensato come luogo di relazione e di incontro. Un’idea che oggi diventa realtà, rafforzando il Teatro Nuovo Giovanni da Udine come punto di riferimento culturale, urbano e sociale, aperto alla città ogni giorno.