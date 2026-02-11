Anche Samira Lui brinda nello stand del Friuli Venezia Giulia

Lo stand del Friuli Venezia Giulia all Bit, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha partecipato all’evento organizzato nello stand del Friuli Venezia Giulia alla Bit di Milano, assieme all’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, al direttore de “Il Giornale” Tommaso Cerno e alla star del programma televisivo “La ruota della fortuna” Samira Lui, scelta da PromoTurismoFVG come “ambassador” della nostra regione.

Un ruolo che Samira Lui ha accettato con piacere, spiegando che per lei è un‘emozione rappresentare la propria terra con la quale ha sempre avuto un forte legame e che considera casa. La showgirl ha infatti rimarcato che quando parla del Friuli Venezia Giulia lo fa con amore e la voglia di fare conoscere la propria terra nel mondo e di essere fiera di poter dire “Io Sono Friuli Venezia Giulia”.

Il governatore ha sottolineato che “la Regione sta facendo un’operazione, anno dopo anno, per promuovere il territorio e lo facciamo raccontandolo. La nostra prima sfida è stata far sapere che esistiamo. Abbiamo quindi deciso di concentrare tutte le forze sul claim “Io Sono Fvg”, che ha ben saldo dentro di sé l’attaccamento alle nostre radici. Possiamo offrire qualcosa di diverso: un turismo slow di scoperta del particolare ed è un valore aggiunto rispetto alle classiche destinazioni del turismo di massa”.

Uno stand che cattura l’attenzione del pubblico.

Il governatore Fedriga e l’assessore Bini assieme a Samira Lui e il direttore Cerno alla Bit di Milano

Commentando l’affollamento dello spazio dedicato al Friuli Venezia Giulia Bini ha sottolineato che “la nostra regione ancora una volta ha vinto, perché il nostro stand ha catturato l’attenzione del pubblico della Bit. È la prima prova che la nostra promozione, in parallelo alle strategie che mettiamo in campo e che spaziano dalle campagne d’informazione e pubblicitarie allo sbarco delle nostre città sui videogiochi, come il celeberrimo Fortnite, funzionano”.

Fedriga ha quindi anticipato che “per fare breccia sul pubblico dobbiamo distinguerci e lo faremo con una nuova strategia comunicativa che si fonderà sull’idea di mettere insieme realtà e sogno e sarà presto svelata”.



In qualità di presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Fedriga ha inoltre partecipato, sempre nel contesto della Bit, alla presentazione della terza edizione della Coppa Italia delle Regioni di Ciclismo 2026.