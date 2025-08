Incendio nella palazzina Ater di Udine: la situazione

Il giorno dopo l’incendio che ha interessato la palazzina Ater di Udine.

Dopo l’incendio divampato nella notte tra domenica e lunedì nei locali scantinati della palazzina Ater di via Divisione Garibaldi Osoppo 2 a Udine, la situazione è in progressivo miglioramento. Il rogo, che aveva sprigionato un denso fumo invadendo il vano scale e rendendo necessaria l’evacuazione dello stabile, aveva portato al ricovero precauzionale di sei persone – tre adulti e tre minori – per sospetta inalazione di fumi, senza gravi conseguenze per la salute.

La situazione.

La presidente Ater Vanessa Colosetti esprime la propria vicinanza agli inquilini della palazzina colpita e ringrazia tutti gli intervenuti: “Grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia sono stati evitati danni maggiori e ripercussioni più pesanti per gli abitanti del fabbricato. Siamo sollevati poiché nessuno degli inquilini ha subito gravi conseguenze in termini di salute. Le attività di Ater sono iniziate da subito e la bonifica dell’edificio è già in corso”.

“L’impianto elettrico e l’erogazione dell’acqua risultano attivi in tutti gli alloggi, tanto che tutti gli inquilini sono attualmente nelle proprie abitazioni – continua la presidente dell’Ater – . Sarà necessario procedere con il rifacimento dell’allaccio del gas e ci vorrà un po’ di tempo. Gli ascensori al momento non sono funzionanti, ma sono state attivate tutte le verifiche del caso. Gli uffici stanno verificando caso per caso la situazione abitativa dei residenti per valutare eventuali esigenze specifiche, in stretto coordinamento con il Comune di Udine e la Protezione Civile”.