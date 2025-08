L’incendio in via Divisione Garibaldi Osoppo a Udine.

Attimi di paura nella notte in via Divisione Garibaldi Osoppo, al civico 2, dove un incendio è divampato intorno alle ore 00:20 all’interno di un condominio Ater composto da 44 appartamenti. Le fiamme si sono sviluppate nei locali scantinati dello stabile, coinvolgendo alcune suppellettili depositate nei vani comuni.

Il rogo ha generato un denso fumo che ha rapidamente invaso il vano scale e si è propagato anche in alcuni appartamenti, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Udine, con supporto di autobotte e autoscala, affiancate da una squadra proveniente dal distaccamento di Cividale del Friuli.

Una parte dei Vigili del fuoco ha immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento mentre altri soccorritori hanno provveduto ad evacuare lo stabile, che conta 44 appartamenti, utilizzando anche gli speciali cappucci di evacuazione, collegati agli autorespiratori, per condurre le persone da evacuare attraverso il vano scale invaso dal fumo.

Il personale sanitario ha preso in carico 6 persone, 3 adulti e 3 minori, per i controlli del caso in quanto avevano inalato I fumi dell’incendio. Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti bruciate e alla messa in sicurezza dell’intero stabile, operazioni che si sono concluse con una verifica strumentale che ha confermato che nel vano scale e negli alloggi non era rimasta nessuna sacca residua dei gas della combustione. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che ha danneggiato anche gli impianti tecnologici dello stabile. Sul posto, per quanto di competenza, Polizia di Stato.