A Udine il nuovo questore de Lorenzo: primo atto l’omaggio alle vittime di viale Ungheria

Oggi l’insediamento del nuovo Questore di Udine.

Si è insediato oggi il nuovo Questore della Provincia di Udine, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott. Pasquale Antonio de Lorenzo. Il suo primo gesto ufficiale è stato un momento di profondo significato simbolico: ha deposto una corona d’alloro al monumento ai Caduti della Polizia in Piazzale d’Annunzio e un mazzo di fiori alla lapide in Viale Ungheria, in memoria delle vittime della “Strage di Natale”.

Alla cerimonia hanno partecipato una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, i vertici della Questura e il Cappellano della Polizia Don Angelo Favretto, che ha accompagnato con un momento di preghiera. Successivamente, nel piazzale interno della Questura, è stata letta la preghiera a San Michele Arcangelo, patrono della Polizia, di fronte ai dirigenti e funzionari degli uffici provinciali.

Il Questore de Lorenzo ha poi salutato il personale della Questura e nel pomeriggio ha in programma un incontro con le organizzazioni sindacali del personale di Polizia e dell’amministrazione civile dell’Interno.

Chi è il nuovo questore di Udine.

Originario di Foggia, classe 1965, laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, il dott. de Lorenzo è entrato in Polizia nel 1991.

Indagini contro mafia e corruzione.

Ha prestato servizio in numerosi Commissariati della Campania, dove ha diretto operazioni di grande rilievo. A Castellammare di Stabia, nel corso di una cruenta faida tra i clan D’Alessandro e Imparato, ha condotto indagini che hanno portato all’arresto di diversi latitanti e capi-clan. A Pozzuoli ha coordinato un’inchiesta sulla commistione tra politica e camorra che ha portato allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose.

Nel 2008, a Giugliano in Campania, ha diretto un’indagine delicata su gravi forme di corruttela nel Corpo di Polizia Municipale, aggravate dall’articolo 7 sul metodo mafioso. L’operazione, condotta sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, si è conclusa con l’emissione di 23 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di ufficiali, sottufficiali e agenti municipali, e con lo scioglimento del Comune.

Ordine pubblico a Napoli e Polizia Ferroviaria.

Promosso Primo Dirigente nel 2010, ha successivamente diretto diversi uffici di Polizia in aree complesse del territorio campano, tra cui i Commissariati di San Paolo, San Ferdinando e Castel Volturno. Dal 2016 al 2018 ha gestito i più importanti servizi di ordine pubblico a Napoli in occasione delle partite di Serie A, della Champions League e dell’Europa League – tra cui il match Napoli-Real Madrid – oltre agli eventi internazionali come le Universiadi, il G20 e vertici tra capi di Stato e ministri degli Esteri, tra cui il vertice Italo-Francese.

Dal 2018 al 2022 in qualità di Dirigente del Commissariato San Ferdinando gli è stata affidata la direzione di impegnativi servizi di Ordine Pubblico nel centro cittadino; gestendo la fase delicata della pandemia, della movida e dei più importanti eventi internazionali che hanno caratterizzato la città di Napoli: Universiadi, G20, vertici Internazionali con diversi Capi e Ministri Esteri, tra cui il vertice Italo-Francese e Capi di Stato

Nominato Dirigente Superiore il 1° luglio 2022, ha poi prestato servizio come Ispettore Generale presso l’Ufficio Centrale Ispettivo di Roma e, successivamente, ha diretto il Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Campania, conseguendo importanti risultati nel controllo del territorio e nella prevenzione dei reati, assicurando la sicurezza dei viaggiatori e la regolarità del trasporto ferroviario.

Ex questore a Prato.

Dal 2 ottobre 2023 fino al 31 luglio 2025 ha ricoperto l’incarico di Questore della Provincia di Prato, prima del trasferimento a Udine. Nel corso della sua carriera, il dott. de Lorenzo ha ricevuto il plauso dell’Autorità Giudiziaria e numerosi riconoscimenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalle istituzioni locali per i brillanti risultati ottenuti sul campo.