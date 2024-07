Sono partite le immatricolazioni all’Università di Udine per l’anno accademico 2024-2025. Molte le novità su agevolazioni contributive, offerta didattica, aule, laboratori, servizi, attività formative.

In particolare: tasse invariate con iscrizione gratuita fino a 28 mila euro di Isee e 200 euro di riduzione per Isee fino a 35 mila euro, due corsi di studio – la laurea in Ingegneria industriale per l’energia a Pordenone e la laurea magistrale in Scienza ed economia del cibo a Udine –, 14 aule in più per circa 1160 posti, due nuovi auditorium, sei laboratori, apertura il sabato della Biblioteca scientifica, nove corsi di laurea magistrale in inglese, due percorsi internazionali con doppio titolo con Austria e Francia, quattro nuovi corsi trasversali, 15 punti ristoro. Il processo di iscrizione è completamente digitalizzato. Dal sito dell’Ateneo, si diventa studenti in pochi passaggi online.

Un percorso di crescita che va di pari passo con i dati di Almalaurea: sull’occupazione dei laureati nettamente superiore alla media nazionale e sull’altissima soddisfazione degli studenti, 90 per cento e oltre, per l’esperienza universitaria, i rapporti con i docenti e l’adeguatezza delle aule.

I percorsi formativi.

Sono più di 160 i percorsi formativi a tutti i livelli che l’Ateneo propone nelle sedi di Udine, Gemona del Friuli, Gorizia e Pordenone. L’offerta didattica comprende 83 corsi di studio, di cui 41 corsi di laurea, 39 corsi di laurea magistrale e 3 corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Gli interessati a un percorso di eccellenza possono partecipare al concorso di ammissione alla Scuola superiore universitaria “di Toppo Wassermann”.

Sedici i corsi internazionali con rilascio del doppio titolo grazie a 20 partnership con atenei di Argentina, Austria, Brasile, Canada, Città del Vaticano, Francia e Germania. Nove i corsi di laurea magistrale in inglese: Food sciences for innovation and authenticity; Scienze e tecnologie alimentari; Artificial intelligence&cybersecurity; Scientific and data-intensive computing; International marketing, management and organisation; Economics-Scienze economiche; Industrial engineering for sustainable manufacturing; Ingegneria gestionale, curriculum Management engineering; Cittadinanza, istituzioni e politiche europee. Quattordici i corsi interateneo con Bolzano, Padova, Parma, Trieste e Verona.

Per il dopo laurea magistrale l’Università di Udine mette a disposizione 22 dottorati di ricerca (11 con sede a Udine, 6 di interesse nazionale, 5 in collaborazione), e 27 scuole di specializzazione. Sono inoltre attivi oltre trenta fra master, corsi di perfezionamento, scuole estive e invernali.