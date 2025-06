Nuova apertura a Udine, La Piadineria raddoppia in città

La Piadineria raddoppia a Udine.

La Piadineria raddoppia la propria presenza a Udine con un nuovo punto vendita all’interno del Parco Commerciale Terminal Nord, in via Tricesimo. Dopo l’apertura del primo locale in Piazza Giacomo Matteotti nel 2022, la catena italiana della ristorazione veloce conferma il proprio interesse per il capoluogo friulano.

“Siamo felici di aprire un secondo punto vendita in città, all’interno di un’importante area commerciale – fanno sapere dall’azienda –. Il locale di Piazza Matteotti ha già servito 142.800 piadine, segno che la nostra proposta piace agli abitanti. Anche qui, come in tante altre città italiane, desideriamo diventare un punto di riferimento per chi cerca un pasto semplice, gustoso e di qualità”.

Con questa nuova apertura, salgono a cinque i ristoranti attivi in provincia di Udine e a undici quelli complessivi in Friuli Venezia Giulia. Il gruppo, che conta più di 475 punti vendita in Italia, impiega oltre 80 persone nella sola regione. Lo staff del nuovo ristorante sarà composto inizialmente da sei addetti, con possibilità di ampliamento. Per l’inaugurazione, prevista sabato 14 giugno, La Piadineria offrirà una piadina in omaggio a chi si iscriverà per la prima volta al programma fedeltà “Mondo Piada” tramite il sito ufficiale dell’azienda.