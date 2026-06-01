Si è concluso senza gravi conseguenze l’incendio boschivo sviluppatosi domenica 31 a Travesio, in località Casera Davass.

Si è concluso senza gravi conseguenze l’incendio boschivo sviluppatosi nel pomeriggio di ieri, domenica 31 maggio, in località Casera Davass, nel comune di Travesio. L’allarme è scattato alle 15.42, quando la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha ricevuto una segnalazione di incendio in un’area montana particolarmente impervia, raggiungibile soltanto tramite sentiero.

Sul posto sono intervenuti il direttore delle operazioni di spegnimento del Corpo Forestale della stazione di Claut, i volontari dei Gruppi Comunali di Travesio e Castelnovo del Friuli e un elicottero regionale, impiegato nelle operazioni di spegnimento.

L’intervento aereo si è concluso alle 18.45 dopo 11 lanci d’acqua. Alle 21 il responsabile delle operazioni ha comunicato l’estinzione completa del rogo. Le fiamme hanno interessato una superficie limitata, stimata in circa 100 metri quadrati. Secondo le prime valutazioni, l’origine dell’incendio potrebbe essere collegata ai fenomeni temporaleschi che hanno interessato la zona nel corso del pomeriggio.