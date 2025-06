Lavori in via Albona, marciapiedi a prova di radici con un sistema innovativo

300mila euro per i lavori su strada e marciapiedi in via Albona.

Importanti lavori di riqualificazione in arrivo per via Albona, nella zona est di Udine. La giunta comunale ha approvato un progetto da 300 mila euro che trasformerà completamente la strada e i marciapiedi, rispondendo a una richiesta che da tempo arriva dai residenti della zona.

L’intervento prevede il rifacimento totale dei marciapiedi, con pavimentazioni più larghe e accessibili, la riasfaltatura della carreggiata, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e l’adeguamento delle fermate degli autobus. Tra le novità più attese, anche l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, con l’eliminazione dei cavi aerei attualmente presenti.

Sicurezza, estetica e sostenibilità

L’operazione punta a migliorare la vivibilità complessiva del quartiere. Il progetto, infatti, include anche opere accessorie come la sistemazione delle caditoie e degli accessi carrabili, con un’attenzione particolare all’estetica urbana e all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Uno degli aspetti più innovativi riguarda la gestione del verde. Pur intervenendo su una strada in parte compromessa dalla crescita delle radici degli alberi, il Comune ha scelto di preservare le alberature esistenti grazie all’utilizzo del sistema “Cupolex”, che permette la realizzazione di marciapiedi alberati mantenendo lo sviluppo sano delle radici. Una soluzione che coniuga sicurezza stradale, accessibilità e sostenibilità.

Marchiol: “Una risposta attesa da tempo”

“Sono molto soddisfatto di questo intervento, perché ha richiesto una soluzione innovativa e metterà fine a una situazione di grave insicurezza e disagio nel quartiere, senza rinunciare al verde storico della zona”, ha dichiarato l’assessore alla viabilità e opere pubbliche, Ivano Marchiol. Secondo il cronoprogramma provvisorio approvato dalla giunta, i lavori saranno completati entro l’autunno del 2026.