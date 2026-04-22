Lavori a Udine Nord, chiusi gli svincoli tra la tangenziale e l’A23

Disagi alla circolazione nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile lungo il raccordo tra l’autostrada A23 e la tangenziale di Udine. Per consentire lavori SUlle barriere di sicurezza, sarà infatti temporaneamente modificata la viabilità.

L’intervento riguarda il Raccordo A23 Udine-Tarvisio/Tangenziale di Udine (R34), dove, a partire dalle ore 22:00 di oggi fino alle 6:00 di domani mattina, saranno chiusi gli svincoli esterni di entrata e uscita in corrispondenza di Udine Nord. In particolare non sarà possibile utilizzare l’ingresso verso la A23 per chi proviene dalla città né l’uscita per chi arriva da Tarvisio.

I percorsi alternativi.

Per limitare i disagi, sono stati predisposti percorsi alternativi. Gli automobilisti diretti verso l’ingresso di Udine Nord dovranno proseguire lungo la SS13 Pontebbana fino all’uscita successiva, continuare su via Marconi e, una volta giunti alla rotonda, rientrare sulla statale in direzione Udine per raggiungere lo svincolo. Chi invece viaggia da Tarvisio verso Udine dovrà proseguire lungo la tangenziale e utilizzare l’uscita successiva disponibile.

L’intervento rientra in un più ampio piano di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di percorrenza e aumentare la sicurezza degli utenti. La fascia oraria notturna è stata scelta proprio per ridurre l’impatto sul traffico, anche se non si escludono rallentamenti nelle ore interessate dai lavori. Si invita quindi alla massima attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti con anticipo.