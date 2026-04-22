Incendio in centro a Pordenone, in fiamme la cucina di un locale

L’incendio nel primo pomeriggio a Pordenone.

Incendio nel primo pomeriggio di oggi, 22 aprile, all’interno della cucina di un ristorante in via Roma, a Pordenone. L’allarme è scattato alle 13.05, quando la sala operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto la segnalazione e ha immediatamente inviato sul posto una squadra supportata da un’autobotte.

All’arrivo dei soccorritori, il locale era già stato evacuato: clienti e personale erano usciti autonomamente prima dell’intervento, evitando conseguenze più gravi. I Vigili del fuoco, indossati i dispositivi di protezione individuale, sono entrati nei locali saturi di fumo e hanno individuato il punto dell’incendio nella zona cucina.

Le fiamme, sviluppatesi nella cappa aspirante, sono state rapidamente contenute e spente grazie all’utilizzo di due estintori. Tuttavia, le operazioni non si sono concluse immediatamente: le verifiche effettuate con la termocamera hanno evidenziato che il calore e il fuoco si erano propagati anche al controsoffitto della cucina.

Per questo motivo, l’intervento è proseguito con ulteriori controlli e operazioni di messa in sicurezza, necessarie per scongiurare eventuali riprese dell’incendio e verificare l’estensione dei danni alla struttura. Non si registrano persone ferite o intossicate. Restano da chiarire le cause che hanno innescato il rogo, con gli accertamenti che saranno effettuati al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica.

L’intervento concluso intorno alle 16.

L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso intorno alle 16. Dopo aver aperto parte del controsoffitto i soccorritori hanno estinto le fiamme che si stavano propagando agli impianti tecnologici.

A supporto della squadra operativa e dell’autobotte che stavano già operando è stata fatta convergere sul posto anche la squadra del distaccamento di San vito al Tagliamento, un ulteriore mezzo con una riserva di bombole d’aria per gli autorespiratori degli operatori e il funzionario di guardia.



Spente tutte le fiamme e i focolai residui i VV.F. hanno provveduto alla messa in sicurezza del pubblico esercizio e di tutto lo stabile nel quale sono state eseguite delle verifiche strumentali per controllare che nei vari appartamenti non vi fosse qualche sacca residua dei gas della combustione.